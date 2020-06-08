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В Несвижском районе возведут 36 домов. Жильём обеспечат многодетные семьи

08.06.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 36 домов появятся в Несвижском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе возведут 36 домов. Жильём обеспечат многодетные семьи

Кстати, главная задача масштабной стройки – обеспечить жильем многодетных. Уже в 2020 году введут в эксплуатацию 18-квартирный дом в райцентре и 40-квартирный в поселке Городея. Здесь новое жилье получат 27 многодетных семей. Акцент сделают и на индивидуальном строительстве. Для этого в регионе отвели 800 участков.

В Несвижском районе возведут 36 домов. Жильём обеспечат многодетные семьи

Михаил Афанасик, заместитель председателя Несвижского райисполкома:
У нас 215 человек в очереди – многодетных семей. Но из этих 250 мы уже вовлекли в строительство либо индивидуальных жилых домов, либо в покупку жилья. На этот год нам задание – 30 семей (как я сказал, что мы 29 только в многоквартирных жилых домах). Кроме этого, на сегодняшний день строится 7 коттеджей для многодетных семей, поэтому мы это задание, естественно, перевыполним.

В Несвижском районе возведут 36 домов. Жильём обеспечат многодетные семьи

В 2020 году в области построят миллион квадратных метров жилья. В лидерах – Смолевичский, Молодечненский и Борисовский районы.

Люди в материале: Михаил Афанасик

 
 
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Новости Беларуси. 36 домов появятся в Несвижском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кстати, главная задача масштабной стройки – обеспечить жильем...
 
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