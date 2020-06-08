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В Берестовицком районе мусоровоз насмерть сбил пенсионерку
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами грузовика в Берестовицком районе,
Предварительно установлено, что днем 8 июня в деревне Ремутевцы грузовик МАЗ сбил женщину. По словам 32-летнего водителя мусоровоза, перед началом движения он посмотрел по сторонам и никаких препятствий не заметил. Однако когда нажал на педаль газа, то почувствовал, что на что-то наехал.
В результате ДТП 86-летняя женщина от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.
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По словам 32-летнего водителя мусоровоза, перед началом движения он посмотрел по сторонам и никаких препятствий не заметил.
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