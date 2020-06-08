«Все будет хорошо» и еще пять фраз, которые не работают

Источник материала: Ежедневник

фото: dczm.org

Как часто мы хотим подбодрить человека, но вместо этого видим раздражение на его лице? Говорим, что поняли точку зрения, но собеседник продолжает сыпать аргументами. Почему так происходит?

МИФ разбирается на примерах из книги «Услышать и понять».

«Я тебя услышал»

Вам когда-нибудь доводилось говорить с человеком, который услышал вас, но плохо понял смысл ваших слов? Или понял, но не проявил никаких эмоций, не ощутил значимость ситуации? Он слушал, но не слышал. В общем смысле слух — это чувство (наши уши позволяют нам слышать звуки), но мы часто говорим: «Я тебя услышал», имея в виду: «Я тебя понял» или «Я понял, о чем ты говоришь». Мы нуждаемся именно в таких понимании и связи.



Возникает вопрос: как показать человеку, что вы слышите его? Лучшие слушатели не просто слушают. Они пытаются понять, а затем признают услышанное.

«Все будет хорошо»

На первый взгляд, эта и подобные фразы должны утешать. Но как вы себе это представляете? Услышав слова поддержки, человек тут же улыбнется и забудет о случившемся? Конечно, нет. Фразы с посылом «все будет хорошо», как и несвоевременные советы, чаще всего вызывают лишь раздражение, потому что обесценивают чувства человека.

Сначала нужно признать эмоции собеседника. Чтобы сделать это, повремените с советами и поддержкой. Определите конкретную эмоцию и признайте ее. Можно сказать: «Ты взволнован, и я тебя понимаю». Этот ответ покажет, что вы не только выслушали человека, но и поняли.

«Не расстраивайся»

С раннего детства общество внушает человеку, какие эмоции он «должен» чувствовать, а какие нет. Это правило выражается в комментариях вроде «Не плачь», «Не волнуйся», «Не злись», а также «Будь счастлив», «Веди себя увереннее» и «Просто наслаждайся жизнью». По какой-то причине людям неудобно испытывать некоторые эмоции, и они окрестили их «плохими».

На самом же деле эмоции такие, какие есть. Это реакция на ситуацию. До конца своих дней мы будем ежедневно испытывать множество разных чувств. Лучше всего эту мысль выразил Уильям Шекспир: «Нет ничего ни хорошего, ни плохого; это размышление делает все таковым». Разница лишь в том, как мы трактуем те или иные эмоции и как к ним относимся.

«Но что, если волноваться (грустить, злиться) действительно не о чем?» — спросите вы. Неважно. Важно лишь то, что ваш собеседник волнуется и нуждается в том, чтобы кто-то заметил и признал его волнение. Любой человек, независимо от возраста, пола или уровня IQ, иногда попадает в похожую ситуацию, когда нервничает или переживает из-за того, из-за чего «нельзя» переживать. В таком состоянии простое «Не волнуйся!» («Не грусти!» «Не злись!») не поможет. Но если вы покажете собеседнику, что понимаете и признаете его чувства, он найдет решение сам, либо охотнее прислушается к вашим идеям.

«Мне жаль, что ты расстроен»

Мы часто путаем эмпатию с симпатией.

Симпатия — это забота или переживание за другого человека. Проявляя симпатию, мы нередко хотим, чтобы он стал счастливее или успешнее. Симпатия как бы стоит на внешней стороне ситуации (например, «Мне жаль, что ты расстроен»). Эмпатия означает, что мы погружаемся в ситуацию и разделяем чужую эмоцию (например, «Да, это так печально!»). Выказывая симпатию, мы сочувствуем человеку, который испытывает боль. Проявляя эмпатию, мы сами чувствуем его боль. Если вы хотите проявить эмпатию, лучше скажите: «Да, ты расстроен. Я бы тоже расстроился, будь я на твоем месте».

«Это неправда — ты отлично выглядишь!»

Если человек пытается выговориться или делится негативным ощущением, не спешите давать совет до тех пор, пока вас об этом не попросят. Не ищите позитивных сторон в случившемся и не говорите, что могло быть и хуже. Это самая распространенная ошибка.

Непрошеный совет или поддержка обесценят ощущения собеседника. Он решит, что вам кажется, будто он должен чувствовать себя иначе. Даже если в душе вы понимаете, что проблемы нет, факт остается фактом: ваш собеседник недоволен или злится и хочет, чтобы его поняли.

«Я отлично знаю, что ты чувствуешь»

Если кто-то делится с вами сложной эмоцией или опытом, избегайте фразы: «Я отлично знаю, что ты чувствуешь», даже если это так. Лучше скажите: «Я почувствовал нечто подобное, когда…» или «Мне знакомо это чувство».

Если вы заявите, что «отлично» знаете, как именно чувствует себя человек, он, скорее всего, начнет оправдываться. Обратите внимание на свою реакцию, когда кто-нибудь скажет это вам. Это удивительно непризнающая фраза.

На самом деле никто из нас не может знать наверняка, каково приходится другому в той или иной переделке. На наши мысли и эмоции влияют миллионы жизненных ощущений. Два человека не могут думать или чувствовать себя одинаково. Если вам знакома ситуация, в которой оказался ваш собеседник, просто избегайте слов «отлично» или «точно».

Это кажется ерундой, но когда эмоции зашкаливают, важна любая мелочь.