Ученые из Великобритании связали негативное мышление с болезнью Альцгеймера

Источник материала: Tut.by

Ученые Университетского колледжа Лондона (Великобритания) решили изучить, есть ли связь между негативными мыслями и развитием болезни Альцгеймера — неизлечимой и смертельной формой деменции. Об этом говорится в журнале Alzheimer’s & Dementia.



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В исследовании отмечается, что болезнь Альцгеймера является прогрессирующим неврологическим заболеванием. На ранних стадиях заболевание характеризуется наличием специфических белковых агрегатов.

В последние десятилетия был выявлен ряд психологических факторов риска, среди которых депрессия и тревога, что способствуют снижению когнитивных функций и развитию болезни Альцгеймера. Исходя из этого, исследователи предположили, что так называемое повторяющееся негативное мышление может лежать в основе риска развития этого заболевания.

Повторяющееся негативное мышление включает в себя беспокойство о будущем и размышления о прошлом.

В своем исследовании авторы попытались изучить взаимосвязь между повторяющимся негативным мышлением и патологиями, присущими болезни Альцгеймера, в частности, отложениями тау-белка и бета-амилоидов.

Исследование проводилось 48 месяцев. В нем приняли участие 292 пожилых человека (старше 55 лет), 181 из них провели позитронно-эмиссионную томографию для определения уровня отложений тау-белка и бета-амилоидов.

Все участники заполнили анкеты, где отвечали на вопросы, как часто они тревожатся о будущем, размышляют ли о прошлом, и есть ли у них депрессия. Выяснилось, что повторяющееся негативное мышление было связано с более быстрым снижением когнитивных функций (в частности, с ухудшением памяти), а также отложением тау-белка и бетазамилоидов, наблюдаемых при болезни Альцгеймера, в течение четырехлетнего периода.

Это подтвердило предположения исследователей, что негативный образ мышления может быть связан с риском болезни Альцгеймера. Эти результаты также основаны на предыдущей научной работе, показывающей худшие когнитивные способности у взрослых с высоким уровнем размышлений и беспокойства.

Возможно, причина в том, что негативное мышление связано с показателями стресса, такими как повышенное кровяное давление или кортизол. Данные из предыдущих исследований показывают, что стресс и глюкокортикоиды (кортизол) способствуют риску развития болезни Альцгеймера.

Однако это исследование имеет свои ограничения — оно проводилось среди людей с повышенным риском развития деменции (то есть, по крайней мере, с одним близким родственником с болезнью Альцгеймера). Следовательно, результаты текущего исследования не могут быть обобщены для более широкой популяции пожилых людей.