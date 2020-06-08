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Белорусы боятся брать деньги в долг, а банки опасаются выдавать им кредиты. Почему?

08.06.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В результате задолженность физических лиц перед белорусскими банками по кредитам на потребительские нужды в рублях в апреле снизилась по сравнению с мартом на 78,3 млн. рублей – до 5,76 млрд. рублей.

Белорусы боятся брать деньги в долг, а банки опасаются выдавать им кредиты. Почему?
К сокращению привели несколько факторов. Во-первых, банки начали более придирчиво относится к своим клиентам, опасаясь увеличения числа должников, которые не смогут обслуживать свои кредиты.

Во-вторых, физические лица сами стали осторожнее подходить к заимствованиям, так как они не хуже банков понимают, что доходы могут сократиться. Кроме того, упал интерес к крупным покупкам, так как люди стали беречь деньги на черный день, да и в магазины сейчас многие жители страны стараются ходить пореже.

Кредитование недвижимости держится на льготах

В Беларуси нет статистических данных по этому поводу, но они имеются в России, где ситуация на рынке кредитования населения напоминает белорусскую. Как сообщил генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин, количество обращений за кредитами граждан с высоким персональным кредитным рейтингом в апреле – мае 2020 года снизилось более чем на 70%. При этом в РФ задолженность по потребительским кредитам в апреле сократилась по сравнению с мартом на 1,5%, автокредитам – на 3%, кредитным картам – на 2,8%.


В апреле в Беларуси сократилось не только потребительское кредитование, но и потребительский лизинг. На это указывает снижение рублевой кредитной задолженности небанковских финансовых организаций на 52,3 млн. рублей – до 231,5 млн. рублей.

Пострадал в апреле и сектор кредитования недвижимости: задолженность физических лиц по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях в апреле выросла по сравнению с мартом на 91,8 млн. рублей и достигла 8,99 млрд. рублей. По сравнению с мартом увеличение сократилось примерно на треть.

В данном случае виновником происходящих событий стали банки, которые ограничили выдачу подобных кредитов на коммерческих условиях. Причины этого понятны, ведь мало ли что может произойти с кредитополучателями, курсом рубля и ценами на недвижимость. Легко можно прогореть. В то же время, в отрицательную область изменение задолженности не ушло, так как значительную часть кредитов на недвижимость составляют льготные займы для многодетных семей.

В России ситуация на рынке ипотечного кредитования также была похожей на белорусскую. Задолженность по ипотеке за апрель увеличилась на 0,4%. Рост обеспечило начало реализации государственной программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Началась война за ресурсы

Еще одна причина сокращения объемов выдачи кредитов населению в Беларуси – это дефицит рублевых ресурсов, возникший у многих банков, в связи с необходимостью увеличения финансовой поддержки предприятий. Банки пока несут основной груз по поддержке экономики, выдавая все новые и новые кредиты предприятиям, у которых нет средств на возвращение старых.

Поэтому, в отличие от физических лиц, задолженность по рублевым кредитам юридических лиц в апреле значительно выросла. Портфель кредитов государственных коммерческих предприятий в апреле увеличился по сравнению с мартом на 196,8 млн. рублей и достиг 5,85 млрд. рублей. А портфель кредитов частных предприятий полнялся на 101,8 млн. рублей – до 6,93 млрд. рублей. И это данные без учета Банка развития, который наверняка также увеличил поддержку экономики.

При этом особых проблем с обслуживанием кредитов у банков не возникло. Просроченная рублевая задолженность населения и предприятий в апреле увеличилась по сравнению с мартом примерно на четверть и достигла 113,2 млн. рублей.

В то же время, необслуживаемые активы в банках в апреле даже сократились на 103,4 млн. рублей и составили на 1 мая 3,52 млрд. рублей. А доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску увеличилась, но всего до 5,4% с 5,3%. Впрочем, снижение необслуживаемых активов носит чисто расчетный характер, и вызвано снижением рублевого эквивалента валютной задолженности юридической лиц в связи с укреплением белорусского рубля в апреле.

В целом, как это ни странно, эпидемия и экономический кризис пошел белорусским банкам на пользу: их чистая прибыль в апреле текущего года увеличилась по сравнению с мартом на 15,1 млн. рублей, а по сравнению с апрелем прошлого года – на 11,1 млн. рублей, составив 69,3 млн. рублей.

Однако в мае ситуация, возможно, изменилась в негативную сторону, так как экономическое состояние белорусских предприятий явно ухудшилось, что не могло сказаться на банках. На это указывает попытка чиновников перевести средства предприятий с государственным участием в государственные банки.


Как сообщили в Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей имени М. С. Кунявского, концерн «Беллегпром» отправил своим предприятиям письмо, в котором поручил перевести до 8 июня все счета, за исключением счетов по учету кредитной задолженности, из частных банков в государственные – Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк.

Как сообщили в правительстве РБ, у них нет информации о подобных письмах, но и опровергать их существование там не стали. То есть, похоже, что подобные действия некоторых министерств имели место. Если предприятия выполнят данное распоряжение, то у некоторых частных банков могут возникнуть серьезные проблемы с ресурсами. А это приведет к росту ставок по депозитам и по кредитам.

Таким образом, в Беларуси складывается довольно странная ситуация. Национальный банк с 20 мая снизил ставку рефинансирования до 8%, но это сопровождается не снижением процентов по рублевым кредитам, а их ростом. То есть поддерживаются только отдельные предприятия, и в основном, госбанками, тогда как в целом ресурсы для экономики становятся дороже. Довольно странная политика государства в период эпидемии.

Все это может привести к продолжению сокращения рынка потребительского кредитования. А это усугубит спад ВВП. Правда, зато дополнительную поддержку получит белорусский рубль, в связи с тем, что населения и малый бизнес снизят спрос на иностранную валюту. Не исключено, что именно этого белорусские власти и добиваются.
 
 
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