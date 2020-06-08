Как ухаживать за кожаным диваном, чтобы продлить мебели срок службы

Источник материала: Tut.by



Кожаная мебель преображает интерьер и демонстрирует хороший вкус хозяев. Однако материал более требовательный в уходе, чем текстильные покрытия. Редакция TAM.BY разобралась, как ухаживать за кожаным диваном, и собрала полезные советы в памятке.

Содержание:

Как часто требуется уход за кожаным диваном



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Ежедневно. Старайтесь не садиться на обивку в грязной одежде, не проливать напитки. Общее правило, касающееся вопроса о том, как ухаживать за кожаной мебелью, — аккуратное пользование.

Еженедельно. При еженедельном уходе за кожаной мебелью необходимо проводить влажную чистку с использованием специальных средств с щадящим составом или обычным мыльным раствором.

Дважды в год. Еще один немаловажный совет о том, как ухаживать за кожаным диваном, — поддержание естественного жирового слоя. Со временем он начинает истончаться, поэтому для восстановления рекомендуется обработка растительным маслом (кокоса, оливы, льна) или специальным составом для кожи. Средство втирают круговыми движениями, чтобы оно глубоко проникло в состав обивки. Излишки удаляют сухой тряпкой.

Как ухаживать за кожаной мебелью



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Берегите от ультрафиолета. Прямые солнечные лучи не самые лучшие «друзья» обивки. Под их воздействием кожа тускнеет, становится не такой мягкой и эластичной.

Соблюдайте влажность воздуха. Кожаный диван не рекомендуется помещать в комнату с высокой влажностью, например, на кухне. В слишком сухих условиях обивка тоже теряет свойства, в том числе возле батареи. Оптимальное значение влажности — в районе 60−70%.

Берегите от домашних животных. Чтобы уход за кожаным диваном не превратился в пытку, лучше держать деликатную мебель подальше от острых когтей питомцев. Иначе восстановление обивки обойдется крайне дорого.

Снимайте статику. При регулярном использовании дивана на поверхности материала повышается статическое напряжение, которое притягивает пыль. Снять этот эффект можно влажными салфетками: достаточно ухода раз в неделю.

Чистка обивки из кожи



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Важно не только периодически восстанавливать естественный блеск, но и удалять темные пятна. Вернуть обивке приятный лоск можно при помощи раствора глицерина. Состав тщательно втирается в поверхность, а затем удаляется сухой тряпкой. Повторять процедуру рекомендуется каждые две недели.

Не используйте для чистки дивана отбеливатель, растворители и абразивы. Они царапают материал, оставляют въевшиеся разводы или просто разъедают обивку.

Удаление потертостей тоже входит в список ухода за кожаным диваном. Для этого лучше всего использовать оливковое или льняное масло. Наливаем масло на поврежденный участок, накрываем влажной салфеткой и слегка прижимаем теплым утюгом. Финальный этап — обработка кремом для обуви соответствующего цвета.

Теперь вы знаете, как ухаживать за кожаным диваном и можете самостоятельно продлить срок службы покрытия. Найти диваны в Минске , узнать стоимость и изучить отзывы покупателей можно в каталоге TAM.BY.