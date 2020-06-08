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Наталья Кочанова и директора школ онлайн обсудили дистанционное обучение и другие актуальные вопросы образования

08.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Наталья Кочанова и директора школ онлайн обсудили дистанционное обучение и другие актуальные вопросы образования

В Совете Республики в режиме онлайн прошло заседание Ассоциации руководителей учреждений образования. Вместе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой директора школ обсудили создание единой платформы дистанционного обучения, расширение взаимодействия с семьей и другие актуальные вопросы системы образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова напомнила, что основные направления в развитии образования четко определил Республиканский педагогический совет, в котором в 2017 году принимал участие Президент. «Для нас важно сегодня, как выполняются поручения, какая ситуация складывается в учебных заведениях страны, как прошла четвертая учебная четверть, которая совпала с непростым эпидемиологическим периодом. Вопросы, которые вынесены на обсуждение, очень актуальны», — сказала председатель Совета Республики.
 
Наталья Кочанова и директора школ онлайн обсудили дистанционное обучение и другие актуальные вопросы образования
 
Спикер выразила уверенность, что разговор будет полезен и поспособствует тому, «чтобы и в дальнейшем принимать, если это потребуется, абсолютно правильные и выверенные решения, которые будут во благо развития системы образования».

Во время видеоконференции обсуждалось использование в обучении информационно-коммуникационных технологий. Речь шла прежде всего о единой платформе дистанционного обучения, разработка которой сейчас ведется. «Идет активная работа. Собираются материалы ведущих педагогов, учителей-методистов. Школы предоставляют свой материал для этой платформы. Это все аккумулируют», — рассказала журналистам член Совета Республики, директор столичной гимназия №10, председатель совета Ассоциации руководителей учреждений образования Марина Ильина. По ее словам, портал создается с использованием передовых технологий. Он станет площадкой, где дети смогут получить компетентные ответы на вопросы из школьной программы. «Полагаю, это будет очень достойная платформа, где можно будет удаленно получать качественное образование. Сделаем все возможное, чтобы платформа заработала до конца года», — подчеркнула сенатор.

Кроме того, во время видеоконференции ассоциация затронула тему информационной безопасности школьников. Рассматривалась также возможность принятия государственной программы, нацеленной на формирование положительного имиджа учителя, его профессиональное развитие, материальную поддержку и т.д. Кроме того, педагоги обсудили современные подходы в работе с семьей. В частности, озвучивалось предложение о создании серии телепередач для родителей по различным вопросам, связанным с образованием.

 
Наталья Кочанова и директора школ онлайн обсудили дистанционное обучение и другие актуальные вопросы образования

В видеоконференции приняли участие сотрудники Академии последипломного образования, координаторы деятельности Белорусского педагогического общества, члены Ассоциации руководителей учреждений образования, директора белорусских школ и гимназий.

Ассоциация руководителей учреждений образования создана в структуре Белорусского педагогического общества в 2013 году. Среди ее целей — совершенствование государственной образовательной политики, законодательной базы в сфере образования, выявление и распространение эффективного опыта в сфере управления учреждениями образования.

 
 
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В Совете Республики в режиме онлайн прошло заседание Ассоциации руководителей учреждений образования. Вместе с председателем Совета Республики Натальей...
 
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