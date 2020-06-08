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Наталья Кочанова и директора школ онлайн обсудили дистанционное обучение и другие актуальные вопросы образования
08.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Совете Республики в режиме онлайн прошло заседание Ассоциации руководителей учреждений образования. Вместе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой директора школ обсудили создание единой платформы дистанционного обучения, расширение взаимодействия с семьей и другие актуальные вопросы системы образования, передает корреспондент
Наталья Кочанова напомнила, что основные направления в развитии образования четко определил Республиканский педагогический совет, в котором в 2017 году принимал участие Президент. «Для нас важно сегодня, как выполняются поручения, какая ситуация складывается в учебных заведениях страны, как прошла четвертая учебная четверть, которая совпала с непростым эпидемиологическим периодом. Вопросы, которые вынесены на обсуждение, очень актуальны», — сказала председатель Совета Республики.
Спикер выразила уверенность, что разговор будет полезен и поспособствует тому, «чтобы и в дальнейшем принимать, если это потребуется, абсолютно правильные и выверенные решения, которые будут во благо развития системы образования».
Во время видеоконференции обсуждалось использование в обучении информационно-коммуникационных технологий. Речь шла прежде всего о единой платформе дистанционного обучения, разработка которой сейчас ведется. «Идет активная работа. Собираются материалы ведущих педагогов, учителей-методистов.
Кроме того, во время видеоконференции ассоциация затронула тему информационной безопасности школьников. Рассматривалась также возможность принятия государственной программы, нацеленной на формирование положительного имиджа учителя, его профессиональное развитие, материальную поддержку и т.д. Кроме того, педагоги обсудили современные подходы в работе с семьей. В частности, озвучивалось предложение о создании серии телепередач для родителей по различным вопросам, связанным с образованием.
В видеоконференции приняли участие сотрудники Академии последипломного образования, координаторы деятельности Белорусского педагогического общества, члены Ассоциации руководителей учреждений образования, директора белорусских школ и гимназий.
Ассоциация руководителей учреждений образования создана в структуре Белорусского педагогического общества в 2013 году. Среди ее целей — совершенствование государственной образовательной политики, законодательной базы в сфере образования, выявление и распространение эффективного опыта в сфере управления учреждениями образования.
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Наталья Кочанова и директора школ онлайн обсудили дистанционное обучение и другие актуальные вопросы образования
В Совете Республики в режиме онлайн прошло заседание Ассоциации руководителей учреждений образования. Вместе с председателем Совета Республики Натальей...
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