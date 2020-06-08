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Бесправник в Пинске скрылся с места ДТП. Вышло только хуже
08.06.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Седьмого июня около 20:40 часов в ОДС Пинского ГОВД поступило сообщение от женщины, которая рассказал, что от магазина по улице Первомайская отъехал автомобиль «Альфа Ромео» серого цвета, водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения и движется в сторону железнодорожного переезда.
На сообщение выехал экипаж
Установлено, что за рулем транспортного средства находился 32-летний пинчанин, который лишен права управления несколько лет назад, а в этом году уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без права управления. Мужчина был задержан сотрудниками ГАИ. В отношении него составлен административный материал за управление автомобилем без права управления (ч.2 ст.18.19 КоАП Республики Беларусь).
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом к соблюдению Правил дорожного движения! Помните, что в случае дорожно-транспортного происшествия необходимо оставаться на месте и вызвать сотрудников ГАИ! Оставление водителем места ДТП, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, – влечет наложение штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.
Сотрудники
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Седьмого июня около 20:40 часов в ОДС Пинского ГОВД поступило сообщение от женщины, которая рассказал, что от магазина по улице Первомайская отъехал автомобиль...
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