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В Гродно из грузовика дорожников выпал противооткат и разбил 4 автомобиля
Источник материала: Tut.by
Днем 8 июня на Румлевском мосту в Гродно из ехавшего грузовика вывалился металлический противооткат. Тяжелый предмет заскочил под днище попутного Dodge, а затем оказался на встречной полосе, где повредил еще 3 автомобиля, пишет «
— Я видел, как с кузова грузовика на дорогу вываливается этот противооткат, но уклониться от него не было возможности. Cлева — ограждение, справа — другие автомобили, — рассказал изданию водитель Dodge.
По словам автомобилиста, машина серьезно повреждена: вогнуты вовнутрь поддон и подрамник, вырван стабилизатор.
На встречной полосе железяку поймала Audi A6 — у нее пробит поддон, масло вытекло на проезжую часть. Затем предмет залетел под Peugeot, вырвав шаровую, и повредил колесо Audi A4.
Автовладельцы вызвали на место ДТП руководство дорожной организации и сотрудников ГАИ.
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Автовладельцы вызвали на место ДТП руководство дорожной организации и сотрудников ГАИ.
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