Как двукратный олимпийский чемпион проиграл Instagram-модели

Источник материала: Tut.by

Ник Симмондс, легкоатлет из США и двукратный олимпийский чемпион, участвующий в соревнованиях по бегу на средние дистанции (800 метров), с 2017 года ведет свой YouTube-канал. Спортсмен публикует видео о тренировках, путешествиях и своей жизни, периодически устраивая состязания с другими профессионалами, пишет medialeaks.

В конце мая он захотел снять веселое видео с новым знаменитым оппонентом, и им стала начинающая инстаграм-модель Клер Томас, на которую подписаны 784 тысячи человек.

Девушка в своих постах также рассказывает о спорте и делится секретами эффективных тренировок.

Цель Ника была проста: привлечь аудиторию соревнованиями между спортсменом-профессионалом и любителем, а заодно продемонстрировать, что такое настоящий спортивный опыт. Однако избиения младенца в лице Клер Томас не вышло.

Клер с радостью приняла вызов. По установленным правилам спортсменам предстояло посостязаться в девяти дисциплинах, которые выбирали сами участники, основываясь на собственных способностях и намереваясь поставить оппонента в неудобное положение.

За каждое поражение проигравший получал одну букву, и в конце проиграл бы тот, кто полностью собрал бы слово Horse («Лошадь»).

В первом испытании соперникам предстояло дважды забраться по канату без помощи ног. И руки оказались сильнее у Клер: она без труда сумела выполнить упражнение быстрее Ника.





Неудачным для Ника оказалось и второе испытание — подтягивание. Он сумел сделать лишь 15 подъемов на перекладине, а вот Томас — целых 20, при этом останавливаясь и подтрунивая над соперником.

А вот в гонке на велотренажере легкоатлет оказался лучшим: за одинаковое количество времени он «проехал» чуть ли не вдвое большее расстояние.

После бега с гирями счет был уже равным: годы состязаний позволили Симмондсу без труда обогнать девушку.





Удержание уголка на гирях вновь вывело Клер в лидеры: она сумела продержаться 40 секунд, а Ник не смог повторить и половины ее успеха.

Ник и Клер оказались равными в прыжках с места на возвышение, но вот в беге на руках Симмондс был хуже, хотя на беговой дорожке уже сумел отыграть одно очко. Заключительным аккордом был бег с препятствиями, где тоже победила девушка.

Отметим, что Симмондс продемонстрировал настоящее спортивное воспитание и достойно принял поражение, рассказав о нем своим подписчикам.



