ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как двукратный олимпийский чемпион проиграл Instagram-модели

08.06.2020 18:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ник Симмондс, легкоатлет из США и двукратный олимпийский чемпион, участвующий в соревнованиях по бегу на средние дистанции (800 метров), с 2017 года ведет свой YouTube-канал. Спортсмен публикует видео о тренировках, путешествиях и своей жизни, периодически устраивая состязания с другими профессионалами, пишет medialeaks.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nick Symmonds (@nicksymmonds) 16 Май 2020 в 2:43 PDT

В конце мая он захотел снять веселое видео с новым знаменитым оппонентом, и им стала начинающая инстаграм-модель Клер Томас, на которую подписаны 784 тысячи человек.

Девушка в своих постах также рассказывает о спорте и делится секретами эффективных тренировок.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Claire P. Thomas (@clairepthomas) 26 Май 2020 в 12:50 PDT

Цель Ника была проста: привлечь аудиторию соревнованиями между спортсменом-профессионалом и любителем, а заодно продемонстрировать, что такое настоящий спортивный опыт. Однако избиения младенца в лице Клер Томас не вышло.

Клер с радостью приняла вызов. По установленным правилам спортсменам предстояло посостязаться в девяти дисциплинах, которые выбирали сами участники, основываясь на собственных способностях и намереваясь поставить оппонента в неудобное положение.
За каждое поражение проигравший получал одну букву, и в конце проиграл бы тот, кто полностью собрал бы слово Horse («Лошадь»).

В первом испытании соперникам предстояло дважды забраться по канату без помощи ног. И руки оказались сильнее у Клер: она без труда сумела выполнить упражнение быстрее Ника.


Неудачным для Ника оказалось и второе испытание — подтягивание. Он сумел сделать лишь 15 подъемов на перекладине, а вот Томас — целых 20, при этом останавливаясь и подтрунивая над соперником.

А вот в гонке на велотренажере легкоатлет оказался лучшим: за одинаковое количество времени он «проехал» чуть ли не вдвое большее расстояние.

После бега с гирями счет был уже равным: годы состязаний позволили Симмондсу без труда обогнать девушку.


Удержание уголка на гирях вновь вывело Клер в лидеры: она сумела продержаться 40 секунд, а Ник не смог повторить и половины ее успеха.

Ник и Клер оказались равными в прыжках с места на возвышение, но вот в беге на руках Симмондс был хуже, хотя на беговой дорожке уже сумел отыграть одно очко. Заключительным аккордом был бег с препятствиями, где тоже победила девушка.

Отметим, что Симмондс продемонстрировал настоящее спортивное воспитание и достойно принял поражение, рассказав о нем своим подписчикам.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ник Симмондс, легкоатлет из США и двукратный олимпийский чемпион, участвующий в соревнованиях по бегу на средние дистанции (800 метров), с 2017 года ведёт свой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно из грузовика дорожников выпал противооткат и разбил 4 автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика