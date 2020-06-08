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Каменецкая башня стала музеем 60 лет назад

08.06.2020 18:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Каменецкая башня стала музеем 60 лет назад

Выдержала набеги крестоносцев, штурмы враждующих князей и войну со временем. Спустя семь с половиной веков непокоренная Каменецкая башня остается символом древнего города. И вот уже 60 лет, как здесь открыт музей.   

Построенная в XIII веке по приказу волынского князя Владимира Васильковича, Каменецкая башня защищала древний город от набегов. Возведенная на холме, с крепкими стенами (толщина два с половиной метра), отсутствием нижних дверей и узкими бойницами. Всё это делало сооружение неприступным. При строительстве в раствор добавляли яичный желток. Всего пять ярусов, и каждый предназначался для своих целей. Там хранили продукты, оружие, вели дозор, отдельные помещения для отдыха. С верхней площадки открывается вид на древний город. 

После того как башня утратила свою роль, она долгое время стояла заброшенной. И только в 60-е годы здесь открыли музей. Первая экспозиция занимала всего два яруса. Сегодня – это более 300 экспонатов на пяти этажах: картины, карты, оружие и доспехи, предметы археологии, найденные на территории Каменецкого района. Всего в мире было 12 башен, построенных по волынскому типу, в том числе в Бресте, Гродно, Новогрудке. Но до наших дней сохранилась только одна. Каждый год Каменецкую башню посещают примерно 20 тысяч туристов. 

 

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Выдержала набеги крестоносцев, штурмы враждующих князей и войну со временем. Спустя семь с половиной веков непокоренная Каменецкая башня остается символом...
 
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