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На проспекте Независимости перевернулась машина. Водитель скрылся с места ДТП

08.06.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Крупная авария произошла 8 июня на проспекте Независимости в районе парка Челюскинцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На проспекте Независимости перевернулась машина. Водитель скрылся с места ДТП

Водитель Honda двигался со стороны Сурганова на улицу Калинина. Перед ним двигался автомобиль Kia. При перестроении Honda врезалась в легковушку, которая двигалась впереди.

На проспекте Независимости перевернулась машина. Водитель скрылся с места ДТП

В результате удара машину такси отбросило на бордюр, она перевернулась. Водитель покинул машину и скрылся с места аварии. В ДТП никто не пострадал.

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Новости Беларуси. Крупная авария произошла 8 июня на проспекте Независимости в районе парка Челюскинцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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