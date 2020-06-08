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В Чехии ливни привели к наводнениям, потоки воды уносили машины

08.06.2020 18:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Чехии ливни привели к наводнениям, потоки воды уносили машины

Ливневые дожди с грозами на востоке Чехии привели к наводнениям, погиб по меньшей мере один человек, один числится пропавшим. Об этом сообщает сайт Novinky.cz.

Сообщается, что ряд поселков Оломоуцкого края пострадали в результате буйства стихии, местные спасатели в воскресение эвакуировали жителей из затопленных домов и людей, оказавшихся запертыми в собственных автомобилях.


По информации представителей МЧС, в результате ЧП погибла 48-летняя женщина. Также без вести пропала еще одна 74-летняя местная жительница, поиски которой продолжаются с вертолета и беспилотного летательного аппарата. Пострадавшим от буйства стихии ищут временное жилье.

Непогода также стала причиной повреждения местной энергетической и транспортной инфраструктуры. По словам пресс-секретаря пожарной службы Люси Балажовой, в Оскаве из-за стихии снесло мост, а в большинстве пострадавших муниципалитетов повреждены газо- и электросети. Она добавила, что во многих местах вода поднялась выше метра.

Несколько машин было унесено потоками воды. В понедельник до сих пор проходят работы по осушению домов и подвалов, устранению упавших деревьев. Специалисты не отрицают возможность повторного подъема воды.

Фото: novinky.cz


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Ливневые дожди с грозами на востоке Чехии привели к наводнениям, погиб по меньшей мере один человек, один числится пропавшим. Об этом сообщает сайт Novinky.cz....
 
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