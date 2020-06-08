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Новая (старая) забава любителей заднеприводных автомобилей - ночной дрифт
08.06.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Интересно, каково это, жить недалеко от такого места, где нет-нет, да и жгут резину? Наверное, плохо...
Хотя, сегодня ночью нам в телеграм упало сообщение - мол, было круто, хотим ещё раз посмотреть, и всё такое. Ну смотрите:
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Интересно, каково это, жить недалеко от такого места, где нет-нет, да и жгут резину? Наверное, плохо... Хотя, сегодня ночью нам в телеграм упало сообщение - мол, было...
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