Новая (старая) забава любителей заднеприводных автомобилей - ночной дрифт

Источник материала: Виртуальный Брест

Интересно, каково это, жить недалеко от такого места, где нет-нет, да и жгут резину? Наверное, плохо...





Хотя, сегодня ночью нам в телеграм упало сообщение - мол, было круто, хотим ещё раз посмотреть, и всё такое. Ну смотрите: