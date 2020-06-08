БАТЭ мог и проиграть. Судья должен был назначить пенальти в витебском матче

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

В прошедшем 12 туре чемпионата Беларуси по футболу случилось несколько судейских ошибок, которые могли повлиять на результат матчей.

Так, в Витебске, в матче местного клуба против БАТЭ судья не заметил игру рукой Евгения Яблонского в штрафной площади борисовчан и не назначил пенальти. Та игра завершилась со счетом 2:2, но кто знает, как сложилась бы она, назначь судья пенальти в ворота БАТЭ.

В Бресте гол Габи Кики надо было отменять, так как до этого нападающий борисовчан попытался отправить мяч в сетку.

Спорные судейские решения 12 тура чемпионата Беларуси по футболу разбирает специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.

Видео: АБФФ TV

Момент в игре «Витебска» против БАТЭ.

Момент в брестском матче местного «Динамо» против «Минска».

Был ли гол на последних секундах игры в противостоянии «Ислочи» и «Руха».

Напомним, что БАТЭ потерял очки, а «Шахтер» заработал полноценны три балла и приблизился к лидирующим борисовчанам на два очка. 14 июня эти команды сыграют между собой на «Борисов-Арене».

Партнер проекта:

