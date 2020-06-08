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БАТЭ мог и проиграть. Судья должен был назначить пенальти в витебском матче
Источник материала: Tut.by
В прошедшем 12 туре чемпионата Беларуси по футболу случилось несколько судейских ошибок, которые могли повлиять на результат матчей.
Так, в Витебске, в матче местного клуба против БАТЭ судья не заметил игру рукой Евгения Яблонского в штрафной площади борисовчан и не назначил пенальти. Та игра завершилась со счетом 2:2, но кто знает, как сложилась бы она, назначь судья пенальти в ворота БАТЭ.
В Бресте гол Габи Кики надо было отменять, так как до этого нападающий борисовчан попытался отправить мяч в сетку.
Спорные судейские решения 12 тура чемпионата Беларуси по футболу разбирает специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.
Видео:
Момент в игре «Витебска» против БАТЭ.
Момент в брестском матче местного «Динамо» против «Минска».
Был ли гол на последних секундах игры в противостоянии «Ислочи» и «Руха».
Напомним, что БАТЭ потерял очки, а «Шахтер» заработал полноценны три балла и приблизился к лидирующим борисовчанам на два очка. 14 июня эти команды сыграют между собой на «Борисов-Арене».
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Спорные судейские решения 12 тура чемпионата Беларуси по футболу разбирает специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.
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