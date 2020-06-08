Минобороны сообщило о ЧП: от огнестрельной травмы погиб рядовой зенитной ракетной бригады

«Министерство обороны проводит проверку по факту гибели рядового Волошина С.С. 1999 года рождения. Военнослужащий погиб сегодня от огнестрельной травмы», — говорится в сообщении.





Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняет комиссия Минобороны совместно со Следственным комитетом.





Известно, что солдат проходил службу в зенитной ракетной бригаде. По службе характеризовался положительно.





Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким рядового Волошина и обещает оказать необходимую помощь его семье.



