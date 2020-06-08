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Huawei скупает рекламу в крупнейших британских (и не только) СМИ. Сколько это стоит

08.06.2020 19:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайская Huawei запустила в Великобритании крупную рекламную кампанию с целью опровержения обвинений со стороны США. Об этом пишет CNBC.


Источник: REUTERS/Yves Herman

Huawei известна не только (или даже не столько) выпуском потребительских устройств вроде смартфонов, планшетов и ноутбуков, но и производством коммуникационного оборудования — в частности, для работы распространяющихся сегодня во многих странах 5G-сетей.

В США сетевое оборудование от Huawei запрещено. По мнению руководства страны, Huawei может являться едва ли не угрозой для национальной безопасности. Вместе с тем позиции китайской компании в области построения 5G-сетей сильны — ей принадлежит множество патентов и наработок. В Беларуси, например, тестовые 5G-сети двух из трех игроков базируются на оборудовании производителя.

Представители Huawei не раз заявляли о голословности подобных заявлений, но санкции со стороны США лишь усиливаются. 3DNews пишет, что после введения новых ограничительных мер против Huawei, а также поступающих в адрес Великобритании угроз со стороны американских властей с требованием сократить объемы сотрудничества, в руководстве этой страны стали заметны колебания по поводу целесообразности выбора китайского поставщика в ущерб хорошим отношениям с давним партнером.

CNBC добавляет, что для исправления ситуации в свою пользу в Huawei решили запустить в Великобритании рекламную кампанию со знакомым посылом: их технологии не несут угрозу безопасности какой-либо из стран. Реклама появилась в The Guardian, Daily Telegraph, Times, Mirror, Sun и Daily Mail — Huawei выкупила полные страницы в газетах. «Почти 20 лет мы снабжали мобильные и широкополосные компании Великобритании технологиями для работы с 3G и 4G. Но некоторые сейчас подвергают сомнению нашу роль в оказании помощи Великобритании в развертывании 5G», — заявляют в компании.

Для примера: за рекламу на всю страницу в The Guardian и Daily Telegraph просят соответственно 18 и 46 тысяч фунтов (22,7 и 58,1 тысяч долларов). Недавно информация об одном из новых смартфонов Huawei появилась, например, в одном из роликов на YouTube-канале популярного блогера «А4» с аудиторией почти в 20 миллионов подписчиков. Партнерские ролики Huawei выходили и на более узкоспециализированных YouTube-каналах о современных технологиях.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Huawei:

 
 
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Huawei известна не только выпуском потребительских устройств, но и производством коммуникационного оборудования.
 
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