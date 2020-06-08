Военнослужащий зенитной ракетной бригады погиб от огнестрельной травмы

Источник материала: ОНТ

Министерством обороны проводится проверка по факту гибели военнослужащего Волошина С. С. 1999 года рождения от огнестрельной травмы. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Трагедия произошла в понедельник, 8 июня. В данный момент комиссия Минобороны вместе с сотрудниками Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.

Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким рядового. Сообщается, что молодой человек служил в зенитной ракетной бригаде. По службе характеризовался положительно.

Министерством будет оказана необходимая помощь родственникам погибшего.





Фото: belta.by

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