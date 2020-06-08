ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

08.06.2020 19:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оставшихся без попечения зверей забирают к себе домой простые люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А когда хищник проявляет свой неистовый характер, таких зачастую привозят сюда. Чем же необычен этот зоосад под Минском?

«Лапки вообще не работали». В Станьково вылечили больного льва Армани, которого передали из российского цирка

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

Так в Станьково появились медведица Маша, волк Степа, медведица Василиса и собачка Анфиса. Кстати, последние вот уже 7 лет вместе. Бывает, люди ужиться вместе не могут, а здесь такая дружба между диким и домашним животным.

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

Оксана Семашко, корреспондент:
За 10 лет здесь знают десятки историй спасения. У каждого подопечного своя история, особенная. И даже тех, у кого шансы на жизнь были невелики, тоже не оставляют в беде.

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

Михаил Турыгин, заведующий зоосадом Центра экологических решений «Станьково»:
У нас медведь ни разу в спячку не впадал, потому что в самый разгар спячки у нас проходят праздники, где очень много конфет, и она ждет этого Нового года с нетерпением.

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

С каждой необыкновенной историей спешат знакомиться посетители. На добрых поступках и ласке к животным родители учат детей. Станьково – одно из самых популярных мест Минской области.

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

Маргарита Микулич:
Погода прекрасная. Мы приехали сюда покормить птиц.

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

Анастасия Микулич:
Здесь очень хорошо, здесь немноголюдно. Мы здесь уже не первый раз. Нам очень нравится сюда приезжать.

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

Природа, свежий воздух, простор и максимальная релаксация в кругу тех, кого мы если не приручили, но дали шанс на выздоровление и полноценную жизнь – чем не отличное времяпровождение с семьей или друзьями? Чтобы несмотря на бытовые проблемы и городскую суету, оторваться от смартфонов и стать чуточку добрее и внимательнее к окружающему миру.

Люди в материале: Оксана Семашко, Александр Самков, Михаил Турыгин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Оставшихся без попечения зверей забирают к себе домой простые люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А когда хищник проявляет свой...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лапки вообще не работали». В Станьково вылечили больного льва Армани, которого передали из российского цирка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика