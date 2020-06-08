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Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оставшихся без попечения зверей забирают к себе домой простые люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А когда хищник проявляет свой неистовый характер, таких зачастую привозят сюда. Чем же необычен этот зоосад под Минском?
Так в Станьково появились медведица Маша, волк Степа, медведица Василиса и собачка Анфиса. Кстати, последние вот уже 7 лет вместе. Бывает, люди ужиться вместе не могут, а здесь такая дружба между диким и домашним животным.
Оксана Семашко, корреспондент:
Михаил Турыгин, заведующий зоосадом Центра экологических решений «Станьково»:
С каждой необыкновенной историей спешат знакомиться посетители. На добрых поступках и ласке к животным родители учат детей. Станьково – одно из самых популярных мест Минской области.
Маргарита Микулич:
Анастасия Микулич:
Природа, свежий воздух, простор и максимальная релаксация в кругу тех, кого мы если не приручили, но дали шанс на выздоровление и полноценную жизнь – чем не отличное времяпровождение с семьей или друзьями? Чтобы несмотря на бытовые проблемы и городскую суету, оторваться от смартфонов и стать чуточку добрее и внимательнее к окружающему миру.
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Новости Беларуси. Оставшихся без попечения зверей забирают к себе домой простые люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А когда хищник проявляет свой...
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