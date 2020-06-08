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Более 20 студотрядов в области завершили работу
09.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На сегодня в регионе создано 25
– Всего в регионе рабочее место получили 325 человек из числа учащейся молодежи, – рассказала командир областного штаба студотрядов областного комитета ОО «БРСМ» Мария Коваленко. – Почти две с половиной сотни ребят уже закончили работу в студотрядах.
В апреле на базе лесхозов Гродненщины трудились 16
– Лес тогда сильно пострадал. Захотелось как-то помочь исправить эту ситуацию и приложить руку к восстановлению нашего природного богатства, – поделился Никита. – Работали три недели по четыре часа в день. За это время посадил около 3500 саженцев. Думаю, остальные ребята справились не хуже. Опыт для меня совершенно новый, поэтому было интересно. Заплатили с учетом отработанного времени прилично. Деньги пока отложил на покупку, о которой давно мечтаю.
Около 50 ребят в области работали в трех сервисных
– Во время каникул было много свободного времени и у меня, и у ребят, поэтому мы подумали: а почему бы нет, – поделилась Анастасия. – Некоторые хотели попробовать, как это – зарабатывать деньги самим, ведь после 9 класса многие уже планируют поступать. Ребята неплохо заработали, остались довольны с учетом того, что работали всего по два часа в день.
Студотряды в регионе продолжают формироваться. По словам Марии Коваленко, уже совсем скоро к работе приступят сельскохозяйственные отряды. В августе они будут помогать на уборке зерновых, а в сентябре – на уборке картофеля и другой сельхозпродукции. Всего на Гродненщине заключено уже более 290 договоров на создание свыше 4 900 рабочих мест.
Анна РАДЮК
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На сегодня в регионе создано 25 студенческих отрядов, в которых школьники и студенты смогли найти подработку весной и на лето. 22 студотряда уже завершили работу, и...
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