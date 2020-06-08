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Более 20 студотрядов в области завершили работу

09.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 20 студотрядов в области завершили работу

На сегодня в регионе создано 25 студенческих отрядов, в которых школьники и студенты смогли найти подработку весной и на лето. 22 студотряда уже завершили работу, и ребята, получив расчетники, смогли по своему усмотрению распорядиться заработанными деньгами.

 Всего в регионе рабочее место получили 325 человек из числа учащейся молодежи, – рассказала командир областного штаба студотрядов областного комитета ОО «БРСМ» Мария Коваленко. – Почти две с половиной сотни ребят уже закончили работу в студотрядах.

Более 20 студотрядов в области завершили работу

В апреле на базе лесхозов Гродненщины трудились 16 экологических отрядов. Ребята сажали деревья в Гродненском, Волковысском, Ивьевском, Слонимском и Сморгонском районах, ухаживали за саженцами в лесных питомниках. Никита Киклевич из Гродненского государственного электротехнического колледжа имени Ивана Счастного вместе с одногруппниками три недели работал на посадке леса возле агрогородка Гожа, где в прошлом году из-за сильного пожара сгорело около 30 гектаров угодий.

– Лес тогда сильно пострадал. Захотелось как-то помочь исправить эту ситуацию и приложить руку к восстановлению нашего природного богатства, – поделился Никита. – Работали три недели по четыре часа в день. За это время посадил около 3500 саженцев. Думаю, остальные ребята справились не хуже. Опыт для меня совершенно новый, поэтому было интересно. Заплатили с учетом отработанного времени прилично. Деньги пока отложил на покупку, о которой давно мечтаю.   

Более 20 студотрядов в области завершили работу

Около 50 ребят в области работали в трех сервисных студотрядах: помогали регистрировать абитуриентов на централизованное тестирование, занимались озеленением и благоустройством территории на базе Волковысского коммунального хозяйства и Сморгонского завода оптического станкостроения. «Хорошо то, что в студотрядах школьники могут работать во время весенних каникул», – рассказала педагог-организатор средней школы №3 г. Сморгони Анастасия Загорская. Вместе с девятиклассниками как сопровождающий педагог девушка десять дней работала в сервисном отряде на Сморгонском заводе оптического станкостроения: благоустраивала и приводила в порядок территорию предприятия.

Более 20 студотрядов в области завершили работу

– Во время каникул было много свободного времени и у меня, и у ребят, поэтому мы подумали: а почему бы нет, – поделилась Анастасия. – Некоторые хотели попробовать, как это – зарабатывать деньги самим, ведь после 9 класса многие уже планируют поступать. Ребята неплохо заработали, остались довольны с учетом того, что работали всего по два часа в день.

Студотряды в регионе продолжают формироваться. По словам Марии Коваленко, уже совсем скоро к работе приступят сельскохозяйственные отряды. В августе они будут помогать на уборке зерновых, а в сентябре – на уборке картофеля и другой сельхозпродукции. Всего на Гродненщине заключено уже более 290 договоров на создание свыше 4 900 рабочих мест.

Анна РАДЮК
Фото: из архива «ГП»

https://grodnonews.by/

 
 
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На сегодня в регионе создано 25 студенческих отрядов, в которых школьники и студенты смогли найти подработку весной и на лето. 22 студотряда уже завершили работу, и...
 
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