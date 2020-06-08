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В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

08.06.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусы подхватили инициативу европейских ботаников, и теперь на столичных улицах появились подписи с названиями растений, растущих на обочинах и между тротуарных плит. Волонтёры общественной организации “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ) хотят передать эстафету дальше, чтобы “меловой ботаникой” увлеклись и регионы.

В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

Одним из основателей необычной инициативы считается французский ботаник Борис Прессек, начавший в прошлом году подписывать мелом названия городских растений, чтобы люди осознали присутствие дикой растительности, заинтересовались ей и начали относиться к ней уважительно.

В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

Запуск акции в Беларуси приурочен ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня. Акция – отличный повод, чтобы остановиться и обратить внимание на красоту наших растений, узнать об их важности для пищевых цепочек, для насекомых и птиц.

В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

В Минске надписи мелом уже появились на выходе со станции метро Немига, на Октябрьской улице, на Комаровке, около завода «Луч» и в других местах.

В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

В столице растет около 400 (!) видов аборигенной флоры, включая около 19 растений из Красной книги.

В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

Старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси Аркадий Скуратович говорит: “Среди самых распространенных диких растений в Минске, которые можно достаточно легко отличить, можно назвать мятлик однолетний, василёк, одуванчик лекарственный, пастушью сумку, веронику дубравную, ежу сборную, тысячелистник. Сейчас начал цвести красивый злак – трясунка. Около Свислочи может встретиться лисохвост обыкновенный, у дорожек – щетинник, а на пустырях, свалках и около кустарников растет крапива и пустырник.”

В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

Как присоединиться к акции?

Подписывайте знакомые растения мелом на русском или беларусском, добавляйте хэштег #расліныгорада и размещайте фото надписи и растения с этим же хэштегом в своих соцсетях!

В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

Если вам сложно определить растение, воспользуйтесь определителем, мобильным приложением plantsnap или спросите у знакомых.

В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

Алиса Мотовилова, специалистка АПБ по связям с общественностью:

“Живя в городе, часто воспринимаешь «сорняки» как неухоженность, а деревья вдоль проспекта - как декорации. С помощью меловой ботаники мы хотим заявить, что все растения - разнообразные виды жизни в городе. Природа близко, нужно просто обратить внимание - и мир станет более интересным и наполненным.”

В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

Акция проводится в партнерстве с Институтом экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси.

В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

Берите с собой на прогулку мелки и помогайте «оживить» окружающую среду!

В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков
В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

 
Теги: Минск
 
 
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