В Беларуси придумали, как можно «оживить» окружающую среду при помощи мелков

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусы подхватили инициативу европейских ботаников, и теперь на столичных улицах появились подписи с названиями растений, растущих на обочинах и между тротуарных плит. Волонтёры общественной организации “ Ахова птушак Бацькаўшчыны ” (АПБ) хотят передать эстафету дальше, чтобы “меловой ботаникой” увлеклись и регионы.





Одним из основателей необычной инициативы считается французский ботаник Борис Прессек, начавший в прошлом году подписывать мелом названия городских растений, чтобы люди осознали присутствие дикой растительности, заинтересовались ей и начали относиться к ней уважительно.





Запуск акции в Беларуси приурочен ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня. Акция – отличный повод, чтобы остановиться и обратить внимание на красоту наших растений, узнать об их важности для пищевых цепочек, для насекомых и птиц.





В Минске надписи мелом уже появились на выходе со станции метро Немига, на Октябрьской улице, на Комаровке, около завода «Луч» и в других местах.





В столице растет около 400 (!) видов аборигенной флоры, включая около 19 растений из Красной книги.





Старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси Аркадий Скуратович говорит: “Среди самых распространенных диких растений в Минске, которые можно достаточно легко отличить, можно назвать мятлик однолетний, василёк, одуванчик лекарственный, пастушью сумку, веронику дубравную, ежу сборную, тысячелистник. Сейчас начал цвести красивый злак – трясунка. Около Свислочи может встретиться лисохвост обыкновенный, у дорожек – щетинник, а на пустырях, свалках и около кустарников растет крапива и пустырник.”





Как присоединиться к акции?

Подписывайте знакомые растения мелом на русском или беларусском, добавляйте хэштег #расліныгорада и размещайте фото надписи и растения с этим же хэштегом в своих соцсетях!





Если вам сложно определить растение, воспользуйтесь определителем, мобильным приложением plantsnap или спросите у знакомых.





Алиса Мотовилова, специалистка АПБ по связям с общественностью:

“Живя в городе, часто воспринимаешь «сорняки» как неухоженность, а деревья вдоль проспекта - как декорации. С помощью меловой ботаники мы хотим заявить, что все растения - разнообразные виды жизни в городе. Природа близко, нужно просто обратить внимание - и мир станет более интересным и наполненным.”





Акция проводится в партнерстве с Институтом экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси.





Берите с собой на прогулку мелки и помогайте «оживить» окружающую среду!