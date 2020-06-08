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Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит
08.06.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фото града - из д. Черни, что совсем недалеко от Бреста. Хороший такой, говорят очевидцы, сантиметровый.
Вокруг Бреста "ходят" зловещие тучи, и вероятно, всё же почистят город от пыли. Будьте бдительны, возможны ливни.
В городе пока тихо, но тучи ходят хмуро.
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