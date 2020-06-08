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Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит

08.06.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Фото града - из д. Черни, что совсем недалеко от Бреста. Хороший такой, говорят очевидцы, сантиметровый.

Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит

Вокруг Бреста "ходят" зловещие тучи, и вероятно, всё же почистят город от пыли. Будьте бдительны, возможны ливни.

Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит

В городе пока тихо, но тучи ходят хмуро.

Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит

Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит

Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит

Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит

Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит
Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит

Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит
 
Теги: Брест
 
 
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  Фото града - из д. Черни, что совсем недалеко от Бреста. Хороший такой, говорят очевидцы, сантиметровый. Вокруг Бреста "ходят" зловещие тучи, и вероятно, всё же...
 
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