Град и сильный ливень недалеко от Бреста. Впрочем, город тоже, скорее всего подмочит

Источник материала: Виртуальный Брест

Фото града - из д. Черни, что совсем недалеко от Бреста. Хороший такой, говорят очевидцы, сантиметровый.





Вокруг Бреста "ходят" зловещие тучи, и вероятно, всё же почистят город от пыли. Будьте бдительны, возможны ливни.





В городе пока тихо, но тучи ходят хмуро.







