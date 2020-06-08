Польша ограничит движение большегрузного транспорта

Источник материала: ОНТ

Польша в связи с массовым мероприятием временно ограничит движение большегрузного транспорта. Такое сообщение появилось на сайте Гродненской пограничной группы.

Так, в период с 19:00 до 23:00 10 июня и с 09:00 до 23:00 11 июня транспорт, масса которого превышает 12 тонн, не сможет пересечь белорусско-польскую границу – проезд будет запрещен. Причиной является проведение массового религиозного мероприятия.

В погранслужбе уточнили, что запрет не касается большегрузного транспорта, который будет перевозить опасные и скоропортящиеся грузы, а также живых животных. Ограничения не будут действовать и на международные автобусы.

Запрет также не касается большегрузов, которые на момент начала действия указанных ограничений будут находиться в терминалах пунктов пропуска и будут оформлены на въезд или выезд.

Фото: РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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