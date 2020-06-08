ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На сегодня, 8 июня, Сергей Черечень преодолел барьер в 75 тысяч подписей

08.06.2020 21:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За 12 дней до окончания сбора подписей команде Сергея Черечня предстоит собрать не менее 25 000 голосов.

 На данный момент претендента в кандидаты поддержали 75 000 избирателей.
За прошедшую неделю политик лично посетил места для сбора подписей в Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке, Борисове и Жодино. Всего с момента старта электоральной кампании претендент на пост президента побывал в 15 городах.



В Беларуси на данный момент работают 46 инициативных групп команды «Че!». Из 75 000 подписавшихся поддержку 35-летнему кандидату выказали именно жители регионов, их вклад в общее количество собранных подписей составляет 80%. Вместе с тем потенциальный кандидат не забывает про минчан и регулярно посещает пикеты в столице. В частности, на прошлой неделе Сергей Черечень встретился с избирателями в центре города, возле ТРЦ Galleria Minsk и принял участие в целом перформансе, с участием уличных музыкантов-исполнителей.

Особое внимание прогрессивный политик уделяет работе с молодежью. Видео в TikTok, где он показал, что именно хранится под домашним диваном, подписчики быстро превратили в интернет-мем. По словам инициативной группы это видео стало настоящим «ЧЕчелленджем».

«Даже пенсионеры в деревне смотрят YouTube и переписываются в соцсетях. Используя старые методы коммуникации с аудиторией, сегодня далеко не уедешь, — считает Сергей Черечень. – Со сравнительно небольшой командой нам удалось получить поддержку огромного количества белорусов, но мы не планируем расслабляться. Нужно сделать еще очень много, чтобы превратить Беларусь в современную страну, где гражданам будет комфортно жить».

На встречах Сергей Черечень знакомит всех желающих со своей биографией, объясняет мотивы участия в электоральной кампании. В частности, потенциальный кандидат рассуждает, как снять ограничения и искусственные проблемы для работы малого и среднего бизнеса. Задумывается над созданием рабочих мест, медленным ростом заработной платы и внутреннего спроса. В его планах создание комфортной среды для жизни белорусов и усиление роли местных властей в жизни регионов. Претендент в кандидаты готовит предложения о том, как сделать государство «помощником» («обслуживающим сервисом» с его слов) для граждан Беларуси.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За 12 дней до окончания сбора подписей команде Сергея Черечня предстоит собрать не менее 25 000 голосов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковысском районе мальчик отравился грибами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика