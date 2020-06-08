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Работы начали ещё 3 года назад, но потом приостановили. Разбираемся, почему затянулся ремонт пятиэтажки на Стахановской

08.06.2020 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жители одной из пятиэтажек на Стахановской страдают от затянувшегося капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы начали ещё 3 года назад, но потом приостановили. Разбираемся, почему затянулся ремонт пятиэтажки на Стахановской

Работы начали ещё 3 года назад, но потом приостановили. Разбираемся, почему затянулся ремонт пятиэтажки на Стахановской

Начался капремонт еще три года назад, однако был приостановлен из-за проблем с финансированием. Жители дома были вынуждены соседствовать с неблагоустроенностью не по своей вине. В апреле тендер выиграла другая подрядная организация, и дело вроде бы пошло.

Работы начали ещё 3 года назад, но потом приостановили. Разбираемся, почему затянулся ремонт пятиэтажки на Стахановской

Елена Романович:
У нас на ступеньках, когда идешь, «поубивано» все. Это же тоже надо замазать.

Работы начали ещё 3 года назад, но потом приостановили. Разбираемся, почему затянулся ремонт пятиэтажки на Стахановской

Юрий Шакаль, прораб подрядной организации:
По проекту поменяли этажные щитки и всю электропроводку. Электропроводка не была сделана вообще. В принципе, здесь остался ремонт балконов и локально утепление квартир, по которым были замечания.

Люди в материале: Юрий Шакаль, Елена Романович

 
 
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Новости Беларуси. Жители одной из пятиэтажек на Стахановской страдают от затянувшегося капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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