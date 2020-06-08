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Работы начали ещё 3 года назад, но потом приостановили. Разбираемся, почему затянулся ремонт пятиэтажки на Стахановской
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жители одной из пятиэтажек на Стахановской страдают от затянувшегося капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Начался капремонт еще три года назад, однако был приостановлен из-за проблем с финансированием. Жители дома были вынуждены соседствовать с неблагоустроенностью не по своей вине. В апреле тендер выиграла другая подрядная организация, и дело вроде бы пошло.
Елена Романович:
Юрий Шакаль, прораб подрядной организации:
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Работы начали ещё 3 года назад, но потом приостановили. Разбираемся, почему затянулся ремонт пятиэтажки на Стахановской
Новости Беларуси. Жители одной из пятиэтажек на Стахановской страдают от затянувшегося капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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