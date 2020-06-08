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«Шахтёр» победил РЦОР-БГУ в центральном матче 12-го тура «Беларусбанк – Высшей лиги»

08.06.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Центральный матч 12-го тура «Беларусбанк – Высшей лиги» был сыгран 7 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шахтёр» победил РЦОР-БГУ в центральном матче 12-го тура «Беларусбанк – Высшей лиги»

В Солигорске встретились команды из группы лидеров: «Шахтер» принимал РЦОР-БГУ. «Горняки» провели быстрый мяч: на 12-й минуте отличился набравший отменную форму Лисакович. Этот гол не слишком поменял рисунок игры, хозяева поля владели преимуществом, но больше отличиться не сумели. 1:0 – победа «Шахтера», сухая серия которого в этом чемпионате достигла уже семи матчей (из них шесть победных).

«Шахтёр» победил РЦОР-БГУ в центральном матче 12-го тура «Беларусбанк – Высшей лиги»

Первую викторию в розыгрыше одержали «Смолевичи». БАТЭ сыграл вничью с «Витебском», хотя вел – 2:0. Клуб из Борисова по-прежнему лидирует, но «Шахтер» отстает всего на два очка.

Люди в материале: Виталий Лисакович

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Центральный матч 12-го тура «Беларусбанк – Высшей лиги» был сыгран 7 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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