Китайцы объявили, кто будет строить национальный стадион и большой бассейн в Минске

Источник материала: Tut.by

Строить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта в Минске будут Пекинская городская строительная корпорация и Пекинская инженерно-строительная корпорация. Об этом сообщает посольство Беларуси в Китае. Стало также известно, сколько за три года КНР вложила денег в строительство социальных проектов в нашей стране.



Фото: посольство Беларуси в Китае

Скоро в Минске начнут строить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта за деньги Китая. Первый расположится возле «Трактора» на Ванеева, второй — возле станции метро «Молодежная».



Бассейн. Фото: «Минск. Официально»

Сегодня эти проекты с китайцами в Пекине обсуждал посол Беларуси в КНР Николай Снопков, которого на днях назначили первым вице-премьером.

Генеральным подрядчиком стадиона определена Пекинская городская строительная корпорация, бассейна — Пекинская инженерно-строительная корпорация.

— Обе компании — профессиональные строители, имеющие большой опыт в создании крупнейших национальных объектов в Китае и за рубежом. В их портфолио национальный стадион «Птичье гнездо», национальный спорткомплекс, культурный и спортивный центр Wukesong, Олимпийская деревня, Дворец культуры и национальностей, архитектурный ансамбль площади Тяньаньмынь, пекинский аэропорт Шоуду, новый аэропорт Дасин, здание центрального телевидения, гостиница «Пекин», первая линия пекинского метро, инфраструктурные и спортивные объекты в Пакистане, Великобритании, Мальдивах и другое, — сообщает посольство.

Уполномоченными учреждениями белорусской стороны назначены Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта и Национальный олимпийский стадион «Динамо».

Николай Снопков добавил, что предоставляемая правительством Китая технико-экономическая помощь носит социальную ориентированность, символизирует дружбу народов Беларуси и Китая. За 2016−2019 годы завершено 11 проектов на сумму помощи около 206 млн долларов. В стадии реализации либо подготовки 7 крупных проектов.

Несмотря на пандемию, проведена большая подготовительная работа и стороны уже вступают на этап строительства. Цель — создать образцовые объекты для Беларуси и оправдать доверие руководства двух стран.

Председатель правления Пекинской инженерно-строительной корпорации Фань Цзюнь также подчеркнул внимание руководителей Беларуси и Китая к этим объектам, что налагает особую ответственность на исполнителей. По словам руководителя компании, строительство бассейна будет выполнено качественно и в срок с применением современных технологий и решений и сохранением белорусской культуры.

Председатель правления Пекинской городской строительной корпорации Чэнь Дайхуа отметил большую честь для своей компании и одновременно высокую ответственность за реализацию проекта национального футбольного стадиона. В процессе исполнения компания будет придерживаться принципов совместного обсуждения, совместного строительства, лучших международных стандартов, создавая новую достопримечательность для белорусских друзей.

В свою очередь, на посту первого вице-премьера Снопков продолжит личный контроль за ходом строительства стадиона и бассейна.