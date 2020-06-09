Работников отправляют пережидать кризис, который для госпредприятий не закончится

Источник материала: Ежедневник

Государство продолжает политику сохранения штата сотрудников убыточными предприятиями. Хотя бы номинально – работников отправляют в вынужденные отпуска. Однако для бюджета такая тактика становится все более обременительной.

Власти по обыкновению решили скрывать безработицу за отпусками и сокращением рабочего дня. Хотя многие эксперты предсказывали, что в условиях коронакризиса предприятия больше не смогут выполнять возложенную на них государством социальную функцию.

Правительство надеется, что пока смогут. Такие надежды просматриваются во втором пакете антикризисных мер. Нанимателям будут выдавать из бюджета субсидии для доплаты до минимальной зарплаты в случае их вынужденной неполной занятости или объявления простоя в период с мая до конца июля. Выдавать бюджетные деньги будут не всем организациям – решать, кого осчастливить, будут местные власти. У многих есть подозрения, что этот пир предназначен в первую очередь для государственных предприятий.

Видимо, власти продолжают настаивать на сохранении полного штата сотрудников всеми, даже хронически больными, предприятиями. Вместо увольнения предлагается переждать лихие времена в отпуске. Однако для многих предприятий черные дни начались задолго до коронакризиса и с ним не закончатся. Поэтому такая тактика потребует значительных бюджетных вливаний.

Речь идет не только о тех 180 рублях, которые, по словам Минтруда, пойдут на компенсацию зарплат. Деньги также понадобятся на поддержание жизни в испускающих дух заводах и фабриках, в которых никто не намерен сокращать штат сотрудников.

11 тысяч жлобинцев трудятся на обескровленном заводе

Для примера обратимся к предприятию, которое в ряду первых заявило об отправке сотрудников в отпуска и урезании зарплат в преддверии коронакризиса. Это Белорусский металлургический завод – одно из самых убыточных открытых акционерных обществ в стране. В 2019 году его убыток достиг 153,8 млн рублей, то есть завод имел проблемы со сбытом своей продукции еще задолго до глобального кризиса. В лихой 2020 год предприятие вступило до предела закредитованным (долгосрочные обязательства перевалили за 1 млрд рублей) и с дефицитом оборотных средств. И нет никаких оснований рассчитывать, что в 2021 году заводу станет легче.

Сегодня БМЗ приходится сокращать производство: по данным за апрель выпуск готовых металлических изделий в стране упал на 17% за год, стальных труб – на 27%.

Металлургический завод является градообразующим для Жлобина, на нем трудятся 11 тыс. человек. Это пятая часть занятого населения всего Жлобинского района. Если они перестанут получать зарплату, это приведет к серьезному социальному напряжению.

Где взять денег?

Хватит ли у государства средств, чтобы продолжать закачивать кислород в задыхающийся БМЗ и обеспечивать незаработанными зарплатами жлобинцев? А также десятки других госпредприятий и их работников?

Реальная сумма, идущая на поддержку предприятий, неизвестна. В благополучном 2018 году она оценивалась в 1,5 млрд рублей. Очевидно, что в 2020 году положение госсектора куда более плачевное, и денег он потребует больше. А бюджет в нынешнем году, в отличие от прошлых лет, дефицитный.

Если желающих дать Беларуси новый кредит не найдется, то государство окажется перед сложной дилеммой. Экономисты ожидают либо печати дополнительных денег, либо посягательств на неприкосновенные золотовалютные запасы. Оба варианта могут привести к плачевным последствиям для экономики. Но это будет уже после выборов.