Актер Михаил Ефремов попал в аварию

Источник материала: ОНТ

Известный российский актер Михаил Ефремов вечером 8 июня попал в ДТП в Москве. Об этом сообщают российские СМИ.

По утверждениям очевидцев, в момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и почти в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водитель фургона, которого зажало в кабине, серьезно пострадал.

ДТП произошло в районе Смоленской площади. Обстоятельства произошедшего уточняются. По последним данным, Михаил Ефремов задержан.

Фото: Александр Казаков

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