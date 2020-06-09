|
Актер Михаил Ефремов попал в аварию
Источник материала: ОНТ
Известный российский актер Михаил Ефремов вечером 8 июня попал в ДТП в Москве. Об этом
По утверждениям очевидцев, в момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и почти в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водитель фургона, которого зажало в кабине, серьезно пострадал.
ДТП произошло в районе Смоленской площади. Обстоятельства произошедшего уточняются. По последним данным, Михаил Ефремов задержан.
Фото: Александр Казаков
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский актер Михаил Ефремов вечером 8 июня попал в ДТП в Москве. Об этом сообщают российские СМИ. По утверждениям очевидцев, в момент аварии актер...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)