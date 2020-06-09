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Актер Михаил Ефремов попал в аварию

09.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Актер Михаил Ефремов попал в аварию

Известный российский актер Михаил Ефремов вечером 8 июня попал в ДТП в Москве. Об этом сообщают российские СМИ.

По утверждениям очевидцев, в момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и почти в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водитель фургона, которого зажало в кабине, серьезно пострадал.

ДТП произошло в районе Смоленской площади. Обстоятельства произошедшего уточняются. По последним данным, Михаил Ефремов задержан. 

Фото: Александр Казаков

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Известный российский актер Михаил Ефремов вечером 8 июня попал в ДТП в Москве. Об этом сообщают российские СМИ. По утверждениям очевидцев, в момент аварии актер...
 
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