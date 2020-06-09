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На неделе в Бресте подешевеют клубника и огурцы. Узнайте, почему, и получите бонус от лягушек

09.06.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Насчёт всеми любимых огурцов и клубнички можно не ванговать, что они подешевеют. На дачах в окрестностях Бреста в неотапливаемых теплицах уже собирают первые урожаи пупырчатых. А ароматные красные ягоды созревают и в открытом грунте.

На неделе в Бресте подешевеют клубника и огурцы. Узнайте, почему, и получите бонус от лягушек

Кстати, в минувшие выходные клубника на рынке продавалась по 11 рублей за килограмм.

На неделе в Бресте подешевеют клубника и огурцы. Узнайте, почему, и получите бонус от лягушек

Вот-вот созреет крыжовник, кустики голубики сулят богатый урожай, а у колоновидной гибридной сливы ствол обсыпан зелёными плодами, морозы обошли стороной абрикос. На виноградной лозе появились крохотные кисти, а на грецком орехе видны крупные завязи.

На неделе в Бресте подешевеют клубника и огурцы. Узнайте, почему, и получите бонус от лягушек

В прошлом году на саженце молоденькой яблони выросло три красивых красных яблочка. Этой весной деревце бурно цвело и завязей плодов оказалось очень много. Придётся удалить большую часть из них, чтобы дерево могло нормально развиваться. В принципе опытные садоводы советуют удалять «лишнее» ещё на стадии цветения. Тогда плоды будут крупные и сочные.

На неделе в Бресте подешевеют клубника и огурцы. Узнайте, почему, и получите бонус от лягушек

В водоёмах продолжается лягушачий беспредел. Кто надует самые большие пузыри-резонаторы, тот и выглядит сексуальнее. На лягух постоянно охотятся кошки черепахового окраса, даже купание в бассейне, куда они падают в азарте охоты, не останавливает их.

 
Теги: Брест
 
 
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  Насчёт всеми любимых огурцов и клубнички можно не ванговать, что они подешевеют. На дачах в окрестностях Бреста в неотапливаемых теплицах уже собирают первые...
 
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