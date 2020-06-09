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Докладчик Европарламента по Беларуси призвал ЕС предусмотреть санкции против белорусских чиновников

09.06.2020 07:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Постоянный докладчик Европейского парламента по Беларуси, депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс 8 июня обратился к вице-председателю Европейской комиссии, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с просьбой отреагировать на происходящие в Беларуси репрессии в отношении демонстрантов и представителей гражданского общества. Текст письма опубликован на сайте Ауштрявичюса.


Пятрас Ауштрявичюс. Фото: austrevicius.lt

В письме Ауштрявичюса отмечается, что он «неприятно шокирован» поведением белорусских властей, которые усилили репрессии в отношении мирных протестующих и гражданских активистов в преддверии выборов 9 августа.

«Все больше белорусов возмущены манипулированием властью президентом Лукашенко, и перспектива свободных и справедливых выборов кажется мрачной: режим явно не намерен создавать равные условия для игры или принимать во внимание давние рекомендации Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека», — пишет евродепутат. Он также сообщил, что его опасения разделяет Анаис Марин, спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси.

Ауштрявичюс напомнил, что последние четыре года ЕС стремился добросовестно сотрудничать с Минском, подписав соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии, которые вступят в силу в этом году, а также удвоив объем поддержки и наладив технические диалоги по конкретным вопросам.

«Однако белорусский режим не сдержал своих обещаний», — считает постоянный докладчик Европейского парламента по Беларуси.

Евродепутат предложил Жозепу Боррелю перенаправить имеющиеся средства организациям гражданского общества, которые привержены его ценностям. При этом он отметил, что сделать это будет непросто, в связи с ограничениями белорусских властей в отношении международной помощи субъектам гражданского общества.

«Тем не менее я считаю, что ЕС должен по крайней мере более активно высказываться о стремительном подавлении свобод, четко выражая солидарность с жертвами репрессий и безоговорочно осуждая аресты активистов, членов оппозиции и кандидатов в президенты», — добавил Ауштрявичюс.

Он также заявил, что «глубоко обеспокоен вопиющими попытками государственных чиновников и провластных СМИ представить финансовую и техническую помощь ЕС доказательством того, что ЕС оказывает поддержку Лукашенко или предоставляет ему некий карт-бланш».

«Такие злонамеренные попытки дезинформации могут повлиять на имидж и популярность ЕС внутри страны и за ее пределами. Поэтому я призываю ваши службы оперативно и тщательно разрешать такие ситуации. Мы должны четко донести, что финансовая и техническая помощь ЕС направлена на то, чтобы давать ощутимые результаты для граждан, но никоим образом не на узаконивание или укрепление авторитарного режима», — подчеркнул постоянный докладчик Европейского парламента по Беларуси.

Ауштрявичюс убежден, что ЕС должен начать пересмотр политики в отношении Беларуси, в том числе «предусмотреть санкции в отношении должностных лиц и других виновных в нарушениях прав человека и основных свобод, если эскалация насилия не ослабнет, а президентские выборы будут проведены в катастрофических обстоятельствах».

«Принимая во внимание важность и учитывая быстро ухудшающуюся ситуацию в Беларуси, я призывают вас действовать немедленно и отправить ясный однозначный сигнал белорусским властям», — обратился Аштрявичюс к Боррелю.

 
 
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Ауштрявичюс убежден, что ЕС должен начать пересмотр политики в отношении Беларуси, в том числе «предусмотреть санкции в отношении должностных лиц и других...
 
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