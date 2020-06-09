Дело Тихановского: соратники остаются за решеткой

"Весны" , что Сергею Тихановскому предъявили обвинение, но именно по какой статье — жене задержанного не сказали. Его оставили под стражей. Светлана Тихановская сообщила правозащитникам, чтопредъявили обвинение, но именно по какой статье — жене задержанного не сказали. Его оставили под стражей.





Такая информация поступает и от других родственников задержанных по уголовному делу Сергея Тихановского. Родственники Василия Бобровского также рассказали о такой же ситуации в отношении Василия.





Невеста задержанного Вергилия Ушака сообщила "Весне", что ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.





Ч.1 ст. 342 УК РБ: Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.





Мать Артема Сакова также сообщила, что ее сыну предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ. Он остается под стражей.





Тем временем Телеграм-каналы, близкие к силовикам, о некоторых задержанных стали распространять компрометирующую информацию, в частности, обвиняя в сотрудничестве с ФСБ России. Это, видимо, чтобы "продать" аресты Западу - мол, предотвращали антироссийский переворот.







