ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бекхэм променяет футбол на кастрюли

09.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Дэвид Бекхэм готов сменить футбольный мяч на кастрюли и научить мир маминым рецептам.




Спортсмен намерен всерьез и надолго встать у плиты, передает Oxu.az.

До недавнего времени поклонники Бекхэма даже не подозревали о его страсти - британский полузащитник просто обожает готовить.

Следует отметить, что на день рождения ему подарили кухонную утварь.

И теперь он управляется с ней так же ловко, как с мячом в свои лучшие времена на стадионах! Сейчас Бекхэм берёт уроки у своего друга - шеф-повара, изучает книги рецептов, и, как обещает сам футболист, он запустит авторское кулинарное шоу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дэвид Бекхэм готов сменить футбольный мяч на кастрюли и научить мир маминым рецептам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Польша не намерена размещать у себя ядерное оружие США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика