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Первый хаб лоукостеров в местном аэропорту. О чем Валерий Цепкало говорил на встрече с витеблянами
Источник материала: Tut.by
На встрече с членами инициативной группы в Витебске Валерий Цепкало заявил о том, что
В отличие от Виктора Бабарико, который
Валерий Цепкало приехал к потенциальным избирателям с женой Вероникой.
Будущее Беларуси, считает Валерий Цепкало, — за наукоемкой высокотехнологичной экономикой. Неэффективные, по его мнению, крупные отечественные предприятия он, став президентом, собирается распродать, а вырученные от этого средства, как и сэкономленные на их дотировании, вложить в развитие инфраструктуры и образования.
Недавно построенную в Беларуси атомную электростанцию Валерий Цепкало намерен как можно скорее закрыть, так как не видит возможности продавать вырабатываемую ею электроэнергию. При этом он надеется, что деньги, чтобы рассчитаться с россиянами за это строительство, найдут литовцы, лишь бы не иметь на границе ядерный объект. Об этом политик Гродно о строительстве АЭС и рассказал, почему нам нужны лоукосты">заявлял и на встрече с горожанами в Гродно.
Для увеличения туристической привлекательности Витебска Цепкало, в случае избрания его президентом, пообещал открыть первый хаб лоукостеров в местном аэропорту.
Встреча длилась более двух часов. Под конец Валерий Цепкало заявил, что его команда уже собрала около 120 тысяч подписей.
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