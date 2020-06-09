Первый хаб лоукостеров в местном аэропорту. О чем Валерий Цепкало говорил на встрече с витеблянами

Источник материала: Tut.by

На встрече с членами инициативной группы в Витебске Валерий Цепкало заявил о том, что собрал почти 120 тыс. подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты. Пообщаться с очередным претендентом на пост главы государства, несмотря на начало рабочей недели, пришли более 200 человек, пишут «Народные новости Витебска».



Фото: Сергей Серебро

В отличие от Виктора Бабарико, который приезжал в Витебск 4 июня, Валерий Цепкало провел встречу с горожанами на открытом воздухе — возле торгового центра «Марко-сити», где сконцентрированы пикеты по сбору подписей.

Валерий Цепкало приехал к потенциальным избирателям с женой Вероникой.



Валерий и Вероника Цепкало. Фото: Сергей Серебро

Будущее Беларуси, считает Валерий Цепкало, — за наукоемкой высокотехнологичной экономикой. Неэффективные, по его мнению, крупные отечественные предприятия он, став президентом, собирается распродать, а вырученные от этого средства, как и сэкономленные на их дотировании, вложить в развитие инфраструктуры и образования.



Фото: Сергей Серебро



Фото: Сергей Серебро

Недавно построенную в Беларуси атомную электростанцию Валерий Цепкало намерен как можно скорее закрыть, так как не видит возможности продавать вырабатываемую ею электроэнергию. При этом он надеется, что деньги, чтобы рассчитаться с россиянами за это строительство, найдут литовцы, лишь бы не иметь на границе ядерный объект. Об этом политик Гродно о строительстве АЭС и рассказал, почему нам нужны лоукосты">заявлял и на встрече с горожанами в Гродно.

Для увеличения туристической привлекательности Витебска Цепкало, в случае избрания его президентом, пообещал открыть первый хаб лоукостеров в местном аэропорту.

Встреча длилась более двух часов. Под конец Валерий Цепкало заявил, что его команда уже собрала около 120 тысяч подписей.



Фото: Сергей Серебро