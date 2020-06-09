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Польша не намерена размещать у себя ядерное оружие США
Источник материала: Партизан
Руководитель Бюро нацбезопасности Польши (BBN) Павел Солох заявил, что в настоящее время Варшава не ведет переговоров с Вашингтоном насчет размещения на своей территории ядерного оружия ВС США.
Об этом он сказал в эфире одного из польских телеканалов.
Таким образом, глава BBN отреагировал на слова американского посла Джоржетт Мосбахер о том, что США могут отправить свое ядерное оружие из Германии в Польшу.
"Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров", - отметил Солоха.
При этом он подчеркнул, что Польша поддерживает программу ядерного сдерживания НАТО.
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Руководитель Бюро нацбезопасности Польши (BBN) Павел Солох заявил, что в настоящее время Варшава не ведет переговоров с Вашингтоном насчет размещения на своей...
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