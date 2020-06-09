Польша не намерена размещать у себя ядерное оружие США









Об этом он сказал в эфире одного из польских телеканалов.





Таким образом, глава BBN отреагировал на слова американского посла Джоржетт Мосбахер о том, что США могут отправить свое ядерное оружие из Германии в Польшу.





"Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров", - отметил Солоха.





При этом он подчеркнул, что Польша поддерживает программу ядерного сдерживания НАТО.