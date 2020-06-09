Тихановская рассказала, за какие деньги ведет кампанию и готова ли пойти до конца

BBC Светлана Тихановская прокомментировала разговоры о том, что ее мужа финансируют за российские деньги. В интервьюСветлана Тихановская прокомментировала разговоры о том, что ее мужа финансируют за российские деньги.





— Думаю, если бы его кто-то спонсировал, может быть, и мы лучше жили бы внутри своей семьи.





«Народ носит пиццы, кофе, булочки девочкам и мальчикам, которые подписи собирают»





По словам Светланы, все члены ее инициативной группы работают на голом энтузиазме.





— Сергей уже об этом говорил в своих роликах — там-то и денег много не надо особо. Две камеры, машина, топливо — все.





Тихановская отмечает, что когда к ней обращались с просьбой помочь средствами на бензин, она отказывала.





— Говорю: «Ребята, я не помогу, никак не помогу». И народ носит пиццы, кофе, булочки девочкам и мальчикам, которые подписи собирают. Помогают заправить автомобили, помогают с ночлегом. Они перемещаются из города в город — у нас есть такая группа. Это голый энтузиазм, вера в какие-то перемены людей поддерживает.





Я где-то читала, что какие-то сумасшедшие деньги нужны на сбор подписей. Не знаю, нам не надо, у нас люди сами. Конечно, у нас и группа небольшая. Я ни копейки со своей стороны никому из них не дала. Потому что у меня физически нет этих денег.





«Теперь я несу ответственность за всех тех людей, которые доверились моему супругу»





Отвечая на вопрос, что она будет делать, если ее зарегистрируют кандидатом в президенты, готова ли пойти до конца, Светлана Тихановская, судя по видео, была взволнована. Она призналась, что сейчас стала чувствовать ответственность не только за своего мужа.





— Я понимаю, что теперь я несу ответственность за всех тех людей, которые доверились моему супругу, которые увидели в нем лидера, который помог им плечи расправить, что будут какие-то перемены в жизни этих людей. Я чувствую ответственность за них всех.





Светлана Тихановская отметила, что никогда в жизни не сталкивалась со всем этим кошмаром, который сейчас происходит, и у нее проснулся инстинкт самосохранения.





— Я уже дрогнула. Но я пока держусь. Ответственность невероятная. Люди поверили — да, не мне, это все мой супруг, это абсолютно его заслуга, я себе ни малейшей доли не присваиваю. Но так вышло, что я сейчас могу говорить вместо него. Я думаю, что продолжу. Но я пока не знаю. Думаю, ч да.





8 июня стало известно, что муж Светланы Сергей Тихановский останется за решеткой до дня выборов. у официально предъявили обвинение. 9 июня Следственный комитет назовет статью, по которой обвиняют блогера.