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В Логойском районе ищут 90-летнюю бабушку - она могла потерять память
Источник материала: БTИзвестно, что пенсионерка ушла 1 мая в неизвестном направлении из дома в Логойске по улице Тенистой. До настоящего времени о ней ничего неизвестно. Сообщается, что женщина может быть дезориентирована. Если вы узнаете человека на фото или знаете о ее местонахождении, просьба обращаться по телефонам /29/ 617 81 17, /33/ 666 60 33 или 102.
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Известно, что пенсионерка ушла 1 мая в неизвестном направлении из дома в Логойске по улице Тенистой. До настоящего времени о ней ничего неизвестно. Сообщается, что...
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