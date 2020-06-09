Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Логойском районе ищут 90-летнюю бабушку - она могла потерять память Известно, что пенсионерка ушла 1 мая в неизвестном направлении из дома в Логойске по улице Тенистой. До настоящего времени о ней ничего неизвестно. Сообщается, что...

Известно, что пенсионерка ушла 1 мая в неизвестном направлении из дома в Логойске по улице Тенистой. До настоящего времени о ней ничего неизвестно. Сообщается, что женщина может быть дезориентирована. Если вы узнаете человека на фото или знаете о ее местонахождении, просьба обращаться по телефонам