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Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Речицком районе и ищут очевидцев
Источник материала: БTАвария произошла вчера днем. 22-летний житель райцентра на автомобиле "ровер" во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым МАЗом. В результате шофер легковушки скончался на месте. Удар был такой силы, что детали "ровера" разбросало на десятки метров. В СК обращаются к гражданам, которые могли стать свидетелями ДТП, помочь следствию. Телефоны: 8/029/ 681 46 94, /02340/ 5 49 08.
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Авария произошла вчера днем. 22-летний житель райцентра на автомобиле "ровер" во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым МАЗом. В результате...
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