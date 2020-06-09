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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Речицком районе и ищут очевидцев Авария произошла вчера днем. 22-летний житель райцентра на автомобиле "ровер" во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым МАЗом. В результате...

Авария произошла вчера днем. 22-летний житель райцентра на автомобиле "ровер" во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым МАЗом. В результате шофер легковушки скончался на месте. Удар был такой силы, что детали "ровера" разбросало на десятки метров. В СК обращаются к гражданам, которые могли стать свидетелями ДТП, помочь следствию.