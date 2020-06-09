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Знакомство в Сети закончилось для 52-летней витебчанки потерей крупной суммы денег

09.06.2020 09:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По информации милиции, в начале декабря на сайте знакомств она стала общаться с неким Джеймсом. Новый знакомый представился миротворцем ООН. Спустя время отношения стали более доверительными, и американец попросил помочь финансово: мол, дети едут учиться, а он не может им помочь, так как находится в Афганистане. Так женщина потеряла первые 300 долларов, которые перечислила в ЮАР. Дальше - больше. Ухажер открыл женщине тайну, что у него якобы есть чемодан с золотом на миллион долларов, а также чек на эту же сумму. И на этот раз женщина не пожалела свою зарплату и перевела на счет ухажера. В последующем аферист несколько раз вновь пытался одолжить денег, но обман уже раскрылся. Выяснилось, что виртуальный роман стоил витебчанке около 5 000 долларов. 

 
Теги: знакомства
 
 
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По информации милиции, в начале декабря на сайте знакомств она стала общаться с неким Джеймсом. Новый знакомый представился миротворцем ООН. Спустя время...
 
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