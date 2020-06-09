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Ким Чен Ын появился на публике и удивил своим внешним видом

09.06.2020 09:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ким Чен Ын появился на публике и удивил своим внешним видом

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике, его вид удивил общественность, пишет Daily Mail.

Руководитель Северной Кореи принял участие в заседании политбюро, где обсуждалось развитие химической промышленности, которую в стране считают одним из «двух столпов самодостаточной экономики» вместе с металлургической промышленностью.

Как отмечает издание, у лидера КНДР был необычный внешний вид.

На снимках, опубликованных государственным информационным агентством Северной Кореи, видно, что политик хорошо себя чувствует, он в приподнятом настроении, несмотря на слухи о его тяжелой болезни.


Кроме того, вместо привычных черных и серых костюмов Ким Чен Ын выбрал очень светлый образ: белую рубашку без пиджака. Также, по данным источника, он единственный из всех участников встречи, кто соблюдал безопасную социальную дистанцию.

Фото: AP, Reuters

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Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике, его вид удивил общественность, пишет Daily Mail. Руководитель Северной Кореи принял участие...
 
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