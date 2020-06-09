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Ким Чен Ын появился на публике и удивил своим внешним видом
Источник материала: ОНТ
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике, его вид удивил общественность,
Руководитель Северной Кореи принял участие в заседании политбюро, где обсуждалось развитие химической промышленности, которую в стране считают одним из «двух столпов самодостаточной экономики» вместе с металлургической промышленностью.
Как отмечает издание, у лидера КНДР был необычный внешний вид.
На снимках, опубликованных государственным информационным агентством Северной Кореи, видно, что политик хорошо себя чувствует, он в приподнятом настроении, несмотря на слухи о его тяжелой болезни.
Кроме того, вместо привычных черных и серых костюмов Ким Чен Ын выбрал очень светлый образ: белую рубашку без пиджака. Также, по данным источника, он единственный из всех участников встречи, кто соблюдал безопасную социальную дистанцию.
Фото: AP, Reuters
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Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике, его вид удивил общественность, пишет Daily Mail. Руководитель Северной Кореи принял участие...
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