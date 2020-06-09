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Следственный комитет прокомментировал «дело Тихановского»
Источник материала: Tut.by
Сергею Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. Об этом
По данным следствия, 29 мая во время пикета по сбору подписей в Гродно было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции. В результате этих действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел.
— В ходе следственных действий, изучения видеозаписей с места пикетирования, установлено еще одно лицо, применившее насилие к сотрудникам милиции, доставлявшим задержанных в служебный транспорт. В отношении него возбуждено уголовное дело. С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК.
В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия. Назначено проведение судебно-медицинских и иных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Накануне невеста задержанного вместе с Тихановским Вергилия Ушака
Обвинение по этой же статье предъявлено и Артему Сакову. Как сообщила правозащитникам его мама, Артем остается под стражей.
Санкция ст.342 предусматривает штраф, арест или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. По ст.364 грозит арест или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.
Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек
3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли
Белорусские правозащитники
Юристы общественной организации
Сейчас по «делу Тихановского» в Минске под стражей также содержатся Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский и Артем Саков.
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Сергею Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного...
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