Турсоюзы готовят открытое письмо Лукашенко









Общественные организации объясняют, что туристическая отрасль осталась один на один со своими проблемами. Меры по поддержке туризма до сих пор не приняты. Анонсированный проект Указа о поддержке туризма и предоставлении турфирмам отсрочки по исполнению обязательств перед потребителями так и не принят, несмотря на согласование со всеми министерствами и ведомствами и поддержку правительства.





Общественные организации отмечают, что проблемы турбизнеса не нашли отражения в проекте Закона «О туризме».





«Возникла острая необходимость изменения правил оказания туруслуг о разделении ответственности между туроператором и турагентом, чтобы дать исчерпывающее определение фактически понесенных расходов», — комментируют в РСТО.



