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Стартовала выдача наличных в кассах магазинов: 135 рублей в одни руки

09.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Банковский процессинговый центр сообщает о первой транзакции по выдаче наличных в кассе магазина.

Сделка прошла на терминальном оборудовании БПЦ, установленном в торговом объекте эквайринговой сети ОАО «Белагропромбанк».

Белорусский рубль на бирже укреплялся при поддержке российской валюты
Банковский процессинговый центр уточняет, что за одну покупку держатель карты может снять сумму не более 135 рублей. Сейчас сервис будет работать пока только в небольших населенных пунктах численностью до 10 тыс. человек, а уже с 1 января 2022 года услуга будет доступна по всей территории страны.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Банковский процессинговый центр сообщает о первой транзакции по выдаче наличных в кассе магазина.
 
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