Подготовлен новый учебник по истории Великой Отечественной войны

Источник материала: ОНТ

Свежий взгляд на уроки прошлого. Белорусские старшеклассники начнут изучать историю по-новому.

Через документальные архивы, карты и иллюстрации. Подготовлено новое учебное пособие по истории Великой Отечественной войны для школ. Авторы проекта – учёные Академии наук – постарались наполнить книгу наглядными таблицами, свежими и интересными фактами. Свой вклад в историю смогут внести и ученики.

К пособию прилагаются специальные карта и тетрадь с заданиями. Уже в начале нового учебного года издание появится во всех школах – заниматься по нему будут на факультативах и при подготовке к централизованному тестированию. Тираж учебника – более восьми тысяч экземпляров.

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