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В Лунинецком районе бывший детсад реконструировали под амбулаторию

09.06.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новую сельскую амбулаторию в Лунинецком районе введут в эксплуатацию в 2020 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач центральной районной больницы Светлана Хлебус.

В Лунинецком районе бывший детсад реконструировали под амбулаторию

Амбулатория в деревне Лахва сгорела во время пожара семь лет назад. Здание 1928 года постройки было практически полностью уничтожено огнем и восстановлению не подлежало. Проблему пытались решить в течение нескольких лет. В итоге нашелся подходящий вариант - под медицинское учреждение решено было реконструировать неиспользуемое здание бывшего детского сада.

Проект включили в государственную программу по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. Из республиканского бюджета на эти цели был выделен Br1 млн. Работы на объекте начались в декабре 2019 года. Строители Лунинецкой ПМК-19 возвели современное здание, оставив от бывшего детсада только наружные стены.

"Строительные работы завершены. Сейчас закупается оборудование. Планируем, что до конца года амбулаторию в Лахве введем в эксплуатацию, - отметила Светлана Хлебус. - Там большой врачебный участок, где проживают более 2 тыс. человек. Теперь медицинская помощь для местных жителей станет доступнее, ведь пока им приходилось обращаться в амбулатории соседних деревень или в районную поликлинику".

Помещение амбулатории рассчитано на 60 посещений в смену. Здесь также разместятся дневной стационар на шесть койко-мест, лаборатория, стоматологический кабинет. В штате планируются два врача общей практики, средний и младший медперсонал. По словам главврача, в лечебно-профилактическом учреждении будут созданы все условия для оказания помощи пациентам.

 
 
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  Новую сельскую амбулаторию в Лунинецком районе введут в эксплуатацию в 2020 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач центральной районной больницы...
 
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