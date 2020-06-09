|
Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое
Источник материала: ОНТ
Зачастую медики не советуют злоупотреблять мороженым. В каких случаях необходимо контролировать количество съеденного,
По словам специалиста, вовсе необязательно строго следить за количеством порций мороженого, которые вы себе позволили. Главное - чтобы количество потребляемых вами углеводов вписывалось в дневную норму.
Сахар - это, пожалуй, самый вредный ингредиент в мороженом, учитывая, что вы полностью здоровы и у вас отсутствуют противопоказания к употреблению холодной пищи.
Именно из-за высокого содержания сахара, мороженое может нанести вред здоровью детей. Особенно это касается здоровья ротовой полости. Как известно, сладости провоцируют развитие кариеса.
Ещё один вредный компонент мороженого – это лактоза.
Вред лактозы:
фото: rg.ru
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зачастую медики не советуют злоупотреблять мороженым. В каких случаях необходимо контролировать количество съеденного, рассказала РИА Новости врач-терапевт...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)