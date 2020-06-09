Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое

Источник материала: ОНТ

Зачастую медики не советуют злоупотреблять мороженым. В каких случаях необходимо контролировать количество съеденного, рассказала РИА Новости врач-терапевт Ольга Кашубина.

По словам специалиста, вовсе необязательно строго следить за количеством порций мороженого, которые вы себе позволили. Главное - чтобы количество потребляемых вами углеводов вписывалось в дневную норму.





Сахар - это, пожалуй, самый вредный ингредиент в мороженом, учитывая, что вы полностью здоровы и у вас отсутствуют противопоказания к употреблению холодной пищи.

Именно из-за высокого содержания сахара, мороженое может нанести вред здоровью детей. Особенно это касается здоровья ротовой полости. Как известно, сладости провоцируют развитие кариеса.





Ещё один вредный компонент мороженого – это лактоза.





Вред лактозы:

Лактоза накапливается в кишечнике. Впоследствии из-за этого у вас может возникнуть диарея и вздутие живота.

Скапливающаяся в кишечнике лактоза превращается в идеальную среду для размножения бактерий.

Иногда кишечник очень быстро усваивает лактозу, что может вызвать выделение токсинов и, как следствие, пищевую аллергию.

фото: rg.ru









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