От 150 до 450 долларов. Гостиницы Бреста предлагают номера под самоизоляцию

Источник материала: Tut.by

Гостиницы Бреста ввели специальные акции для самоизоляции, сообщает Zarya.by .





Минимальный срок самоизоляции в отеле «Эрмитаж» составляет десять дней в любом из всех пяти видов номеров: стандарт; студия; полулюкс; люкс; апартаменты. О намерении самоизолирования надо сначала сообщить в отель — по телефону или через мессенджеры, после чего стоимость пребывания рассчитывается индивидуально. В период самоизоляции постоялец тут вправе рассчитывать на уборку с асептической обработкой, смену постельного белья, завтрак, интернет, организацию рабочего места на «удаленке».

Стоимость одноместного стандарта на 10 дней — 700 рублей. В цену включены уборка номера, смена постельного белья и завтрак, сообщает журнал « Бинокль ».

Самый молодой гостиничный комплекс областного центра — Hampton by Hilton — на протяжении последних нескольких недель предлагает самоизоляцию на срок от 15 до 60 дней. 15 дней обойдется в 300 долларов, месяц — в 450, два месяца будут стоить 900 долларов. Предполагается, что услуга будет действовать до завершения пандемии.

Наиболее доступна по стоимости самоизоляция в гостинице «Буг». Месяц в одноместном номере обойдется в 150 долларов. Для данной категории гостей на случай отведены пять одноместных номеров, располагающихся на одном этаже в одном крыле, где также находится отдельный вход. В эти номера предусмотрена доставка питания, каждый из них укомплектован дезинфицирующими средствами и термометром. Чтобы сюда заселиться, требуется предварительно позвонить и сообщить о намерении самоизолироваться.