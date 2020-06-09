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«Расскажи о своем роднике»

09.06.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

5 июня в Беларуси стартовала акция «Расскажи о своем роднике». Присоединиться к ней приглашают жителей Могилевской области. Участники информационной кампании могут рассказать об одном из родников посредством видео- и фоторепортажей, информационных ресурсов в интернете, соцсетей с хештегом #родникибеларуси.

К акции приурочен и конкурс на лучшие работы по инвентаризации родников. Его проводит Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов. Конкурсантам нужно будет обследовать родники — самостоятельно либо совместно с представителями инспекций природоохраны. Собрать необходимую информацию согласно требованиям организатора. К участию приглашаются все желающие: местные жители, школьники, педагоги, молодежные и общественные организации. Перечень родников для исследования и подробные условия конкурса размещены на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Итоги акции подведут в начале ноября во время VI Международного водного форума «Родники Беларуси» в Минске.
Как сообщили в Могилевском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, согласно инвентаризации водных объектов, проведенной в 2019 году, в нашем регионе – 257 родников, а также 539 водотоков (407 рек, 65 каналов, 67 ручьев), 120 озер, 18 водохранилищ и 358 прудов.
mogilevnews.by.

 
Теги: Минск
 
 
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5 июня в Беларуси стартовала акция «Расскажи о своем роднике». Присоединиться к ней приглашают жителей Могилевской области. Участники информационной...
 
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