ЦИК ответил всем, кто жаловался на Лукашенко из-за угроз массовыми расстрелами

Источник материала: KYKY

Минчанин написал обращение в ЦИК по поводу выступления президента 4 июля. Поводом стала резкая фраза Александра Лукашенко: он пообещал напомнить беларусам о массовых расстрелах в Андижане. Центризбирком прислал ответ, передает «Еврорадио».

«Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек? Все осуждали его, а когда умер – на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим – некоторые. Ну так мы напомним», – сказал президент на совещании после смены правительства Беларуси. Также Лукашенко заявил, что «страну они не получат». «Они» – это, по всей видимости, оппоненты президента на выборах.

Автор обращения в ЦИК посчитал, что глава государства «прямо или косвенно говорил о применении насилия к инакомыслящим, приводя примеры Узбекистана и Таджикистана с массовыми расстрелами». А выражение «Страну они не получат» минчанин расценил как угрозу узурпировать власть. По его мнению, президент нарушил статью 73 Избирательного кодекса. Поэтому он призвал отказать Лукашенко в регистрации кандидатом.

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина ответила, что Лукашенко как гарант Конституции «обязан принимать все меры, в том числе и силовые, для защиты государственного строя и правопорядка, о чем он эмоционально высказался». А все оценки этого выступления она назвала субъективными и безосновательными. Ермошина также подчеркнула, что в Избирательном кодексе есть четкий перечень признаков злоупотреблений служебным положением в целях выдвижения и избрания. Высказывания должностных лиц на рабочих встречах таковыми не считаются.