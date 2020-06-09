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Мозг человека оказался не способен объективно воспринимать мир
Источник материала: Tut.by
Американские нейрофизиологи и психологи доказали, что человек в принципе не может объективно воспринимать окружающую его реальность. Для этого ученые наблюдали за добровольцами, которые пытались определить форму вращающихся монет. Исследование опубликовал научный журнал
«Философы уже много столетий спорят о том, может ли человек объективно воспринимать окружающий мир и как его предубеждения или положение в пространстве влияют на этот процесс. Мы провели серию экспериментов для того, чтобы разрешить эти философские диспуты», — рассказал один из авторов работы, доцент Университета Джонса Хопкинса Чаз Файрстоун.
Философы и нейрофизиологи давно пытаются понять, насколько объективно человек воспринимает окружающий мир и насколько сильно на его восприятие влияют различные индивидуальные особенности в работе мозга или предубеждения. Многие ученые считают, что мозг очень сильно меняет воспринимаемые звуки или изображения, в буквальном смысле «дорисовывая» воспринимаемое.
К примеру, пять лет назад британские ученые показали, что это действительно так, наблюдая за поведением здоровых и психически нестабильных добровольцев. В ходе эксперимента они смотрели на обработанные фотографии, на которых остались только контуры изображенных на них объектов. Другим примером этого стали споры в социальных сетях вокруг платья, которое казалось некоторым людям черно-синим, а другим людям — бело-золотым. Как позже выяснили ученые, это было связано с различиями в том, как мозг «удаляет» лишние цвета с воспринимаемой картинки.
Философия восприятия
Файрстоун и его коллеги нашли еще одно подтверждение того, что человеческое восприятие субъективно. Они проверили на практике один из споров, которые вели британские и европейские философы в конце XVII века. Часть из них, представители так называемой школы эмпиризма, считали, что субъективное восприятие и объективную сущность предметов нельзя отделить друг от друга. Их противники-рационалисты, последователи Платона и других идеалистов, считали, что чистое познание существует.
Американские исследователи попытались разрешить их споры экспериментальным путем, проверив то, смогут ли добровольцы определить форму двух монет, одна из которых овальная, а другая — круглая. Во время эксперимента ученые помещали монету на приподнятую площадку, раскручивали ее и записывали происходящее на видеокамеру с разных ракурсов, а также подготовили серию подобных же записей, используя компьютерные модели монет разной формы и раскраски.
Собрав несколько сотен добровольцев в интернете, ученые предложили им определить, на каком видео монета — овальная, дав им на поиск ответа мало времени. В некоторых случаях различия были очевидны, если круглая монета иногда поворачивалась к наблюдателю под удачным углом, а в других случаях сделать это было достаточно сложно.
Изначально ученые ожидали, что их подопечные будут очень хорошо справляться с этой задачей, опираясь на общепринятые представления о том, что человек руководствуется идеализированными представлениями об облике предметов, а не опирается на воспринимаемую картинку. В реальности, это оказалось не так — фактически все добровольцы с большим трудом определяли форму овальной монеты, если ее круглый аналог вращался рядом с ней.
«Результаты этих экспериментов сильно удивили нас. Мы ожидали, что „объективные“ идеализированные образы полностью подавят характерные особенности субъективного восприятия. Подобные опыты — хороший пример того, как идеи из философии могут влиять на развитие психологии и нейрофизиологии», — подытожил Файрстоун.
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Ученые проверили это, воспроизведя спор европейских философов XVII века.
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