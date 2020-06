Мозг человека оказался не способен объективно воспринимать мир

Источник материала: Tut.by

Американские нейрофизиологи и психологи доказали, что человек в принципе не может объективно воспринимать окружающую его реальность. Для этого ученые наблюдали за добровольцами, которые пытались определить форму вращающихся монет. Исследование опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences , пишет ТАСС .



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Rosario Lizana / flickr.com

«Философы уже много столетий спорят о том, может ли человек объективно воспринимать окружающий мир и как его предубеждения или положение в пространстве влияют на этот процесс. Мы провели серию экспериментов для того, чтобы разрешить эти философские диспуты», — рассказал один из авторов работы, доцент Университета Джонса Хопкинса Чаз Файрстоун.

Философы и нейрофизиологи давно пытаются понять, насколько объективно человек воспринимает окружающий мир и насколько сильно на его восприятие влияют различные индивидуальные особенности в работе мозга или предубеждения. Многие ученые считают, что мозг очень сильно меняет воспринимаемые звуки или изображения, в буквальном смысле «дорисовывая» воспринимаемое.

К примеру, пять лет назад британские ученые показали, что это действительно так, наблюдая за поведением здоровых и психически нестабильных добровольцев. В ходе эксперимента они смотрели на обработанные фотографии, на которых остались только контуры изображенных на них объектов. Другим примером этого стали споры в социальных сетях вокруг платья, которое казалось некоторым людям черно-синим, а другим людям — бело-золотым. Как позже выяснили ученые, это было связано с различиями в том, как мозг «удаляет» лишние цвета с воспринимаемой картинки.

Философия восприятия

Файрстоун и его коллеги нашли еще одно подтверждение того, что человеческое восприятие субъективно. Они проверили на практике один из споров, которые вели британские и европейские философы в конце XVII века. Часть из них, представители так называемой школы эмпиризма, считали, что субъективное восприятие и объективную сущность предметов нельзя отделить друг от друга. Их противники-рационалисты, последователи Платона и других идеалистов, считали, что чистое познание существует.

Американские исследователи попытались разрешить их споры экспериментальным путем, проверив то, смогут ли добровольцы определить форму двух монет, одна из которых овальная, а другая — круглая. Во время эксперимента ученые помещали монету на приподнятую площадку, раскручивали ее и записывали происходящее на видеокамеру с разных ракурсов, а также подготовили серию подобных же записей, используя компьютерные модели монет разной формы и раскраски.

Собрав несколько сотен добровольцев в интернете, ученые предложили им определить, на каком видео монета — овальная, дав им на поиск ответа мало времени. В некоторых случаях различия были очевидны, если круглая монета иногда поворачивалась к наблюдателю под удачным углом, а в других случаях сделать это было достаточно сложно.

Изначально ученые ожидали, что их подопечные будут очень хорошо справляться с этой задачей, опираясь на общепринятые представления о том, что человек руководствуется идеализированными представлениями об облике предметов, а не опирается на воспринимаемую картинку. В реальности, это оказалось не так — фактически все добровольцы с большим трудом определяли форму овальной монеты, если ее круглый аналог вращался рядом с ней.

«Результаты этих экспериментов сильно удивили нас. Мы ожидали, что „объективные“ идеализированные образы полностью подавят характерные особенности субъективного восприятия. Подобные опыты — хороший пример того, как идеи из философии могут влиять на развитие психологии и нейрофизиологии», — подытожил Файрстоун.